Halle Bailey comparte la primera FOTO como Ariel de “La Sirenita”

Halle Bailey es la actriz que dará vida a Ariel en el live-action de “La Sirenita” que prepara Disney como parte de sus clásicos en esta versión, ahora compartió la primera fotografía en la que se dejó ver como este personaje con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

La actriz de 21 años de edad recibió fuertes críticas al darse a conocer que sería quien interprete el icónico personaje de Disney en la cinta, sin embargo, fueron más los comentarios positivos en los que los fans externaron su apoyo y que esperan ansiosos la cinta.

A través de su cuenta de Instagram, compartió la fotografía en la que se le puede ver a la orilla de la playa con un impactante atardecer al fondo, aunque no muestra del todo detalles sobre Ariel se perfila una versión única de “La Sirenita”.

Halle Bailey agradecida por “La Sirenita”

Con la imagen, la actriz compartió emotivas palabras en la que dijo haberse sentido sola y triste durante un tiempo, pues en el rodaje se encontraba alejada de su familia. Aunque ahora dejó ver que ha terminado y se encuentran listos para prepara su lanzamiento.

“Me siento tan agradecida de haber experimentado esta película en todo su esplendor. Ha sido la experiencia más difícil estar lejos de todo y de todos los que he conocido, sentir dudas y soledad, pero también sentir la libertad y la perseverancia que he alcanzado el fin. Esta experiencia me ha hecho mucho más fuerte de lo que jamás pensé que podría ser”, escribió la actriz.

También dejo ver que entabló una fuerte amistad con el actor Jonah Hauer-King, quien interpreta al príncipe Eric en la cinta; también con Jacob Tremblay que es Flounder en “La Sirenita”, pues les dedicó unas palabras.

Halle Bailey. Foto: Instagram

“No puedo esperar a que el tiempo se acelere para que todos puedan ver esta película porque fue hecha con mucho amor (además de sudor de sangre y lágrimas)”, dijo la actriz.

Finalmente, agradeció a Cerdeña por acoger al elenco durante la grabación, con lo que se confirman los rumores de que la cinta fue grabada en una isla de Italia.