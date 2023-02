Macaria aclara si tuvo una relación con Elvis Presley, así reaccionó la actriz de Vecinos

En el espectáculo mexicano hay muchos mitos sobre las estrellas de la pantalla grande y chica, uno de los que ha sonado últimamente es la relación que tuvo Macaria con Elvis Presley, pues de acuerdo a los rumores, la actriz conquistó al "Rey del Rock and Roll" en su juventud debido a su belleza. Ahora, a varias décadas del supuesto acontecimiento, la protagonista de la serie Vecinos por fin aclaró si tuvo un romance con el cantante estadounidense.

De acuerdo a las narraciones que rondan en internet, la actriz mexicana viajó a Estados Unidos en donde conoció al intérprete de "Can't Help Falling in Love" en un evento. En aquella ocasión, el artista quedó cautivado con su belleza, pues Macaria era una de las personalidades más atractivas del medio artístico. Después de este primer encuentro, las celebridades se vieron algunas veces más, pero lamentablemente su historia no duró mucho tiempo, ya que ambos siguieron con sus carreras cada quien en su país.

Macaria aclara si fue novia de Elvis Presley

Fueron las cámaras del programa Hoy quienes hablaron con la ahora actriz que le da vida a "Doña Magda" en la serie de Vecinos, para que aclarara si fue novia de Elvis Presley. Macaria se sinceró y destacó que no sabe de donde salió ese rumor, ya que ella nunca conoció al cantante y actor de Hollywood. La artista, de 73 años, indicó que hasta los miembros de su propia familia le preguntan sobre el supuesto romance que tuvo con el ídolo del rock and roll.

"Nunca me conoció, ni yo lo conocí. No sé quién inventó eso, pero mi sobrina la otra vez me dijo 'tía, dime la verdad', y le digo 'les juro por mi vida, nunca conocí a Elvis Presley', no", dijo la actriz de Vecinos, quien por fin terminó con aquel mito de que había sido una de las celebridades que conquistó el corazón del intérprete de éxitos como "Burning Love" y "Jailhouse Rock", quien sí llegó a trabajar con personalidades mexicanas, pero no con la protagonista de "La Fuerza Inútil" y "Mi niño Tizoc".

La actriz que encarna a "Magdalena Pérez de López" ha mantenido su vida privada alejada de las cámaras, por lo que se sabe muy poco de sus relaciones sentimentales. Las parejas más conocidas fueron Gualberto Castro, con quien tuvo una relación en 1970, de la cual nació su único hijo José Antonio, y después, en 1976, con el comediante Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, mejor conocido como Polo Polo, con el que duró casi dos años.

De hecho, cuando murió el humorista, el pasado 23 de enero de 2023, la actriz ofreció unas palabras a la prensa en la que recordó un poco de su relación. "Me quedo con lo que todos nos quedamos, con toda la felicidad y las risas que nos dio a tantos", dijo Macaria, quien siempre declaró que era un hombre muy amoroso con ella y sus hijos, Paul y Adriana García, a quienes les tiene mucha estima desde que tuvo una relación con su padre.

¿Quién es Macaria?

Delia Beatriz De la Cruz Delgado, nombre real de la actriz, nació en la Ciudad de México el 20 de diciembre de 1949, pero vivió parte de su infancia en Cuba. En su juventud Macaria estudió para ser maestra, sin embargo, dejó la carrera pues encontró su verdadera vocación en el baile y el canto, por lo que debutó en la telenovela "Amor sublime" de 1967, protagonizada por Silvia Derbez, mientras que en el cine lo hizo dos años después con "Las pirañas aman en cuaresma", en la que compartió créditos con Isela Vega, Ofelia Mediana y Julio Alemán.

"Antes muerta que Lichita", "Yo no creo en los hombres", "El secreto de Alejandra", "Mi niño Tizoc" y "Matrimonio y sexo", son algunas de las producciones en las que trabajó la actriz. No obstante, es ahora con su personaje de "Doña Magda" en la serie de Vecinos que ha conquistado al público mexicano, siendo una de las favoritas de la producción que se lanzó en 2005 y que aún continúa con mucho éxito.

