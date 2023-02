Mía Rubín: así fue la emotiva reacción de la cantante ante la separación de sus padres

Andrea Legarreta y Erik Rubín estremecieron la industria del espectáculo en México al anunciar su separación luego de casi 23 años de matrimonio, por lo que las reacciones al interior del ambiente artístico no se han hecho esperar y una de las que más llamó la atención fue la de su primogénita, Mía Rubín, la cual, fue sumamente emotiva, por lo que en esta nota te contamos a detalle cuáles fueron las palabras de la talentosa y joven cantante.

Fue a través de Instagram donde Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron el fin de su largo y mediático romance y en su comunicado aseguraron que no hay nada turbio detrás de su ruptura y que su amor “solo se había transformado”, asimismo, aseguraron que seguirían conviviendo en familia y que estarían más unidos que nunca por sus hijas y por otras cuestiones que los mantendrán vinculados por siempre, no obstante, pese a que su separación se dio en buenos términos, el momento no dejó de ser doloroso y por ello la conductora de “Hoy” y el exTimbiriche pidieron respeto ante complicado momento que se encuentran atravesando.

Erik Rubín y Andrea Legarreta le pusieron fin a su matrimonio después de casi 23 años. Foto: Especial

Así reaccionó Mía Rubín a la separación de sus padres

Tras el comunicado de Andrea Legarreta y Erik Rubín decenas de personalidades de la farándula se volcaron con mensajes de apoyo y solidaridad, además reconocieron a la ahora expareja por la forma tan civilizada de abordar una separación y entre toda la ola de comentarios apareció un breve texto de Mía Rubín, el cual, comprobó que, pese a lo complicado de la situación, la unión familiar y el amor siempre permeará por sobre todas las cosas.

“Los amo eternamente”, fue el breve texto que escribió Mía Rubín en la publicación en la que sus padres anunciaron su separación, además, la joven cantante de 17 años agregó un emoji de corazón para enfatizar todo el amor que le tiene a su familia y hasta ahora no ha emitido una postura más amplia sobre su situación familiar actual.

Así fue la reacción de Nina Rubín ante la separación de sus padres. Foto: Especial

Cabe mencionar que, su hermana menor, Nina, prefirió mantenerse en silencio ante este desafortunado momento por el que atraviesa la familia Rubín Legarreta y hasta ahora se desconoce cuáles son los términos o acuerdos a los que llegó la ahora expareja en torno a la custodia de sus hijas, en especial de Nina, quien apenas cumplió 16 años de edad, pues en el caso de Mía, está a unas cuantas semanas de cumplir la mayoría de edad.

Nina Rubín prefirió mantenerse en silencio ante el complicado momento familiar que atraviesa. Foto: Especial

Andrea Legarreta y Erik Rubín le abren la puerta a una segunda oportunidad

En el comunicado en el que Andrea Legarreta y Erik Rubín confirmaron su separación también dejaron ver que su decisión todavía no es definitiva pues exíste la posibilidad que esta ruptura más bien solo sea un “break” pues dejaron abierta la posibilidad a una segunda parte en su romance, lo cual, emocionó a todos sus fans.

“Hoy no sabemos que suceda con el tiempo (nadie lo sabe). Quizás nos demos cuenta que no fue la decisión correcta y la vida en una de sus vueltas nos sorprenda de nuevo… Mientras tanto pedimos el respeto que merecemos como individuos y familia. Tal y como nuestra historia se merece”, se puede leer en el comunicado de la ahora expareja.

