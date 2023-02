Andrea Legarreta: este fue el incómodo beso que le dio a Erik Rubín por última vez

Andrea Legarreta y Erik Rubín sorprendieron al medio del espectáculo al anunciar que después de 22 años de casados, se están separando. La noticia impactó a los fanáticos y personas cercanas a la pareja, pues parecía que estaban muy unidos, sin embargo, desde que confirmaron el término de su relación se han ido revelando algunas imágenes que, de acuerdo a los admiradores, evidenciarían que los famosos ya tenía problemas, como por el ejemplo, el video del incómodo beso que la conductora de Hoy le dio al ex Timbiriche por última vez en público.

En redes sociales, como TikTok, han comenzado a circular algunos clips de la conferencia de prensa de "Cumbia Machine", tour en el que participa el cantante, de 52 años, y su hija Mía, en donde se presentaron a los nuevos grupos y artistas que formarían parte de la gira 2023. La encargada del evento fue Andrea Legarreta, quien amenizó el evento con su carisma y belleza, sin embargo, lo que capturó la atención de los asistentes fue la interacción con el que hasta ese momento era su esposo.

El incómodo beso de Andrea Legarreta y Erik Rubín antes de confirmar su divorcio

Durante la conferencia de prensa, la conductora del matutino de Televisa presentó a todos los integrantes de este evento, pero el último fue Erik Rubín, quien salió al ritmo de "Mil Horas", por lo que se puso a bailar y tomó como su pareja a Andrea, que también se animó a seguirlo y mostró sus mejores movimientos. Sin embargo, las cosas se pusieron algo tensas cuando los asistentes comenzaron a gritar "beso, beso, beso".

En el video que está en la plataforma china y ha comenzado a hacerse viral en otras redes sociales, se pude ver que el cantante de "Cuando mueres por alguien" voltea hacia la presentadora de televisión extendiendo las manos para abrazarla, por lo que Legarreta accede y contesta el gesto dándole un beso de "piquito", para posteriormente estrecharlo entre sus brazos. El momento fue muy corto, ya que después continuaron con la conferencia de prensa para anunciar el tour.

Hay que resaltar que este conferencia de prensa fue a principios del mes de febrero de este año, por lo que en ese momento, los artistas ya estaban separados, pues de acuerdo a lo que la propia Andrea Legarreta publicó en sus redes sociales, llevan alrededor de 5 meses alejados, por lo que sus fanáticos ahora entienden porque este beso fue tan incómodo para las celebridades, que han decidido mantener una relación cordial y amistosa por sus hijas, Mia y Nina Rubín.

Andrea Legarreta y Erik Rubín anuncian el fin de su matrimonio

La tarde de este miércoles 22 de febrero, Andrea Legarreta publicó en su cuenta de Instagram un mensaje en el que anunció que se separaba de Erik Rubín después de 22 años de matrimonio. La conductora de Hoy colocó un video en el que se le ve caminando con el ex Timbiriche, demostrando que aunque ya no están juntos desde hace algunos meses aún mantienen una fuerte relación.

"(Con) la más profunda sinceridad, respeto y honestidad, y por el gran amor que nos tenemos, seguiremos amándonos desde otro sitio…Nuestra historia de amor continúa en familia, como padres de nuestras amadas hijas, que son lo que más amamos en la vida y a las que estamos enseñando que una separación de pareja, no es una separación de familia", fue parte de lo que escribió la actriz, quien reiteró " no es un pleito, no existe nada malo, ni turbio y la única razón es la transformación del amor en pareja".

