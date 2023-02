Andrea Legarreta revela si tendrá nueva pareja luego de terminar con Erik Rubín

Una de las parejas que se veía más sólida en el medio del espectáculo era la formada por Andrea Legarreta y Erik Rubín, sin embargo, este miércoles dieron a conocer su separación a través de redes sociales, noticia que ha generado una gran cantidad de cuestionamientos, los cuales se podrían resolver con sus declaraciones en algunas entrevistas, como cuando la conductora de "Hoy" reveló si tendría una nueva pareja al terminar con el que fuera su esposo por más de 22 años.

"Una decisión que no ha sido fácil y que tomamos hace más de 5 meses y queremos compartirla con quienes nos han acompañado a lo largo de nuestras vidas, en nuestras carreras, en nuestra historia personal, en pareja y familiar", es parte del texto con el que ambos artistas compartieron en sus cuentas de Instagram un video que fue capturado en uno de sus viajes a la ciudad de Nueva York, en el que se les ve caminando abrazados.

La pareja se casó en abril del año 2000. Foto: IG @andrealegarreta

Andrea Legarreta revela si tendrá nueva pareja

Luego de anunciar que terminó su relación, en las redes sociales se han recordado algunas entrevistas de Andrea y Erik, en las que hablaron de sus malas rachas, como la que dieron a Monserrat Oliver y Yolanda Andrade en su programa de Unicable, "Montse & Joe", en la que ambos hablaron de aquellos momentos en que su matrimonio había estado en crisis, por lo que la presentadora y actriz reveló si tendría nueva pareja en caso de un divorcio.

"Por lo menos en mi caso, no veo mi vida después de él, es más, hasta el digo, 'si tu y yo nos separamos, de verdad te juro que no voy a tener un novio', por que pobrecito wey", explicó Legarreta en mayo de 2021, pues afirmó en ese momento que sería muy complicado estar con una persona que no entienda su trabajo y cómo es el medio del espectáculo, además, afirmó que eran una pareja con mucha libertad.

A casi 2 años de esa entrevista, y sólo un mes para celebrar su aniversario de bodas, Andrea y Erik decidieron compartir con su público y miles de fans que su relación como esposos termina, pero aseguran que seguirán siendo una familia, junto a sus hijas, Mía y Nina, además de continuar trabajando juntos en algunos proyectos, sin dejar de agradecer por lo que tuvieron como matrimonio.

Somos muy afortunados y dichosos de habernos encontrado y hacer una hermosa vida juntos y vivir momentos maravillosos!", escribieron en sus redes sociales.

Aunque en la publicación no hablaron todavía de planes de divorcio, si aseguraron que están separados: "Hoy sentimos que nuestra historia en pareja se ha transformado. Y desde la más profunda sinceridad, respeto y honestidad, y por el gran amor que nos tenemos, seguiremos amándonos desde otro sitio", explicó la pareja de artistas que llegó al altar en abril del año 2000.

