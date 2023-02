Carmen Villalobos impone tendencia con microbikini

Carmen Villalobos es una de las actrices más prestigiosas de Latinoamérica teniendo en cuenta que se ha ganado el cariño del público en todas las telenovelas que ha protagonizado. La colombiana oriunda de Barranquilla demuestra también que es una de las mujeres más hermosas de todas y lo hace presumiendo su increíble figura. La ex esposa de Sebastián Caicedo está felizmente enamorada y no solo se roba las miradas de su novio, sino de todos sus seguidores en su cuenta de Instagram donde desafió los límites de restricción con un microbikini que causó furor.

El 2022 fue un año muy bueno para Carmen Villalobos debido a que no sólo tuvo reconocimiento gracias a ‘Hasta que la plata nos separe’ sino por haberse ganado el cariño de todos por el papel de villana en ‘Café con aroma de mujer’. Luego, en lo personal no fue tan bueno porque tuvo que afrontar su divorcio de Sebastián Caicedo tras tres años de matrimonio y diez de noviazgo. Pero, al parecer eso no le afectó y se la pudo ver más espléndida en las redes sociales y logró olvidar a su ex, tras confirmar su noviazgo con el periodista deportivo Frederik Oldenburg.

Carmen Villalobos y su novio. Fuente Instagram @cvillaloboss

Carmen Villalobos, de 39 años, acaba de confirmar que será parte de una nueva temporada de ‘Top Chef Vip’, programa que se emitió el año anterior. La cadena Telemundo Internacional confirmó que este reality se estrenará el próximo 13 de marzo y escogió a la actriz colombiana debido a que es una de las más importantes de Latinoamérica.

Carmen Villalobos está en su mejor momento. Fuente Instagram @cvillaloboss

El microbikini de Carmen Villalobos que enamoró a todos

Por otro lado, en su cuenta de Instagram donde tiene más de 21 millones de seguidores, Carmen Villalobos desafió los límites de restricción con un posteo en la que enamoró no solo a su novio, sino a todos sus fans. Es que la actriz posó desde la alberca y luciendo un microbikini en la que mostró sus curvas no solo de frente sino desde arriba.

No sólo fue este posteo, sino que Carmen Villalobos lució un bikini bicolor que es furor y que desafió los límites de censura de la red social de la camarita. La actriz colombiana se encuentra en su mejor momento, desde lo personal, disfrutando de su novio, hasta de lo laboral donde arrasa con su belleza.

SIGUE LEYENDO:

Carmen Villalobos impuso tendencia con 2 bikinis en colores neón que son ideales para todo tipo de piel

Carmen Villalobos: el ajustado traje de baño con el que subió la temperatura