Avatar: ¿Cuándo se estrenan las próximas películas y cuántas más dirigirá James Cameron?

No es un secreto que la saga de Avatar ha sido la sensación del mundo del Séptimo Arte, esto tras el estreno del pasado 15 de diciembre de 2022, siendo una promesa cinematográfica no solo para los que siguen el trabajo de James Cameron, sino para los amantes de la edición, los efectos especiales, fans de Sam Worthington y Sam Worthington, en fin, todos aquellos amantes de este filme, razón por la que está nominada en varias categorías a los Premios Oscar.

Sin embargo, pese a que muchos no se han dado la oportunidad de ver este filme, aquellos que solo vieron la cinta para dar su crítica u opinión hacia el trabajo del también director de "Titanic", sabemos que ya están en planes de realizarse las últimas tres películas de los habitantes de Pandora y las aventuras que los espera. ¿Quieres saber cómo se llamarán las cintas y cuándo se estrenarán?

A continuación te daremos un poco de información valiosa para que no olvides las fechas de estreno de las próximas cintas de que se están ya se están cocinando y que saldrán próximamente a partir de 2024.

3 entregas para Disney

Con la asociación de Disney y James Cameron, la apuesta es que ambos generen jugosas ganancias con tres filmes; Avatar 3, misma que ya están la fase final donde el equipo de edición hace magia y le da vida a todo lo que está en pantalla verde y crear esos paisajes que llegan a superar la realidad y que podrían estar en un lugar paradisiaco de cualquier parte del mundo; sin embargo...

¿Cuándo se estrenan las películas de Avatar?

Luego de que el mundo pudiera apreciar el gran trabajo en las salas de cine con "Avatar: The Way of Water", el final de esta historia donde el protagonista fueron los mares de Pandora, se quedó abierta para una tercera entrega, por ello, Cameron dirigirá una cinta más.

Asimismo, conocemos exactamente el nombre y la fecha de estrenos de las tres cintas que estarán por producirse, luego del rotundo éxito que fue Avatar 2, misma que ya lleva recaudado poco más de 1.7 millones de dólares.

Primero, Avatar 3 o también conocida como "Avatar: El portador de semillas", se estrenará el 20 diciembre de 2024, lo que promete mucho y tendría la misma duración que su antecesora, sí, tres horas de emoción, acción y aventura.

Posteriormente, "Avatar 4: El jinete de Tulkun", se estrenaría el 18 de diciembre de 2026, dos años después de que se entregue el cuarto filme de la saga que promete mucho y sería el clímax que daría pie a la última cinta.

Finalmente, "Avatar 5: La búsqueda de Eywa", se estrenaría hasta el 22 de diciembre de 2028, donde muchos fans rumoran por el nombre del título es que los personajes principales mueren y se reúnen con su Dios, cerrando una de las historias más conmovedoras y revolucionarias que ha tenido el cine en los últimos 10 años.

