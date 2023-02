Disney va por 22 premios Oscar: estas con las producciones que podrían ganar la estatuilla en 2023

Cada vez se acerca más el día para ver la 95 edición de los Oscar, en donde se premiará a lo mejor del séptimo arte en el 2023. La ceremonia, que será llevada a cabo el domingo 12 de marzo, tiene a grandes protagonistas, entre ellos al gigante del entretenimiento The Walt Disney Company.

La compañía de Mickey Mouse recibió un total de 22 nominaciones de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas para siete de sus producciones (“Los espíritus de la isla”, “Black panther: Wakanda forever”, “Avatar: The Way of Water”, “Imperio de luz”, “Volcanes: la tragedia de Katia y Maurice Krafft”, “Le Pupille” y “Red”).

La que se lleva los reflectores es “Los espíritus de la isla”, filme que suma nueve nominaciones, entre ellas a Mejor Película. La producción de Martin McDonagh cuenta que en una remota isla irlandesa, Pádraic queda devastado cuando su amigo, Colm, de repente pone fin a su amistad de toda la vida, pero con la ayuda de su hermana y un isleño con problemas se propone reparar la relación dañada.

Entre los reflectores también están “Black panther: Wakanda Forever” y “Avatar: The Way of Water”, con cinco y cuatro nominaciones, respectivamente. Ambas se han consolidado como un éxito, en especial la secuela de Jame Cameron, que se ha posicionado como la tercera más taquillera de la historia.

Sin duda alguna, la compañía estadounidense será un protagonista en los galardones del próximo marzo. Por ello, te dejamos el resto de las películas con sus respectivas nominaciones.

La secuela de Jame Cameron se ha posicionado como la tercera más taquillera de la historia (Foto: Disnay)

Todas las nominaciones de Disney

Los espíritus de la isla

Mejor Película – Graham Broadbent, Pete Czernin y Martin McDonagh, productores.

Mejor Director – Martin McDonagh.

Mejor Actor – Colin Farrell.

Mejor Actor de Reparto – Brendan Gleeson.

Mejor Actor Secundario – Barry Keoghan.

Mejor Actriz Secundaria – Kerry Condon.

Mejor Guion Original – Martin McDonagh.

Mejor Montaje – Mikkel E.G. Nielsen.

Mejor Música (banda sonora original) – Carter Burwell.

Black Panther: Wakanda Forever

Mejor Actriz de Reparto – Angela Bassett.

Mejor Diseño de Vestuario – Ruth E. Carter.

Mejor Canción Original por “Lift Me Up” – Tems, Ludwig Göransson, Rihanna, Ryan Coogler.

Mejor Maquillaje y Peinado – Camille Friend y Joel Harlow.

Mejores Efectos Visuales – Geoffrey Baumann, Craig Hammack, R. Christopher White y Dan Sudick.

Avatar: The Way of Water

Mejor Película – James Cameron y Jon Landau, productores.

Mejor Sonido – Julian Howarth, Gwendolyn Yates Whittle, Dick Bernstein, Christopher Boyes, Gary Summers y Michael Hedges.

Mejor Diseño de Producción – Dylan Cole y Ben Procter; Decoración de decorados: Vanessa Cole.

Mejores Efectos Visuales – Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett.

Imperio de luz

Mejor Fotografía – Roger Deakins.

Volcanes: la tragedia de Katia y Maurice Krafft

Mejor Largometraje Documental – Sara Dosa, Shane Boris e Ina Fichman.

Le Pupille

Mejor Cortometraje de Acción Real – Alice Rohrwacher y Alfonso Cuarón.

Red

Mejor Película de Animación – Domee Shi y Lindsey Collins.

