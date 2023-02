Oscar 2023: cómo se llaman las películas de Avatar y qué significan sus títulos

James Cameron sigue rompiendo récords con su más reciente estreno "Avatar: The Way of Water", la secuela de su más exitosa película y que hasta el momento está en la cima de las películas más taquilleras de la historia del cine. Sin embargo, esta nueva entrega de la saga de los na'vi no se queda atrás.

Este segundo filme ya se encuentra en el tercer lugar de tickets vendidos en la historia del séptimo arte con 2 mil 243.3 millones de dólares recaudados. Con esto deja atrás a “Titanic” del mismo Camarón y “Star Wars: El despertar de la Fuerza” del director J. J. Abram, mientras que sigue por debajo de “Vengadores: Endgame” y la propia “Avatar”.

A su vez, la cinta protagonizada por Zoe Saldaña y Sam Worthington competirá en los premios Oscar el próximo 12 de marzo en cuatro categorías. Buscará el galardón como Mejor Película, Mejor Sonido, Mejor Diseño de Producción y Mejor Efectos Especiales.

Pero para Disney, casa productora del filme, no termina ahí. Y es que Cameron ya tiene en el horno la tercera entrega, que está en fase de postproducción, mientras que la cuarta y quinta cinta ya están escritas. Asimismo, la sexta y séptima parte de la trama podría entrar en planes, siempre y cuando haya demanda de los fanáticos para verlas en las salas de cine.

Cameron ya tiene en el horno la tercera entrega, que está en fase de postproducción (Foto: Disney)

¿Cómo se llaman las películas?

Cameron no ha dejado nada a la especulación y hace algunos meses reveló en una entrevista con el medio ET el nombre de las demás películas de “Avatar”, así como una fecha tentativa para su estreno.

Como ya sabemos, la segunda película se llama “The Way of Water”, lo que significa “La senda del agua”. Esto debido a que la mayor parte la trama se llevó a los mares de Pandora, alejándose de los cielos como en la primera parte de la saga.

Sin embargo, aunque el director detalló los posibles nombres de los demás filmes, no sabes mucho de su trama, aunque sí sabemos que veremos nuevas localizaciones del planeta de los na'vi. Aquí te los dejamos:

Avatar 3: The Seed Bearer o El portador de semillas , que podría llegar a las salas de cines el 20 de diciembre de 2024.

, que podría llegar a las salas de cines el 20 de diciembre de 2024. Avatar 4: The Tulkun Rider o El jinete de Tulkun , que sería estrenada el 18 de diciembre de 2026.

, que sería estrenada el 18 de diciembre de 2026. Avatar 5: The Quest for Eywa o La búsqueda de Eywa, que podría ser vista hasta el 22 de diciembre de 2028.

