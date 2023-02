Avatar 2: James Cameron eliminó ésta parte de la película para que durara 3 horas

"Avatar 2" es una de las películas más exitosas de los últimos años debido a que ha recaudado millones de dólares en sus primeros días de exhibición. A pesar de que la cinta es muy larga debido a que dura poco más de 3 horas, el público ha quedado cautivado con la historia de estos humanoides que defienden de su planeta, sin embargo, algunos no saben que el filme era más extenso, por lo que el director James Cameron tuvo que eliminar una parte.

"Avatar: The Way of Water" (Avatar: el camino del agua, en español) se estrenó en diciembre del año pasado, sin embargo, aún sigue en cartelera en varios cines alrededor del mundo. Es una de las citas más exitosas, ya que se colocó como el sexto largometraje con mayor recaudación en la historia, pues generó 2.045 millones de dólares. En tanto, la cinta está nominada a cuatro categorías en los Premios Oscar 2023: Mejor Diseño de Producción, Mejor Sonido, Mejores Efectos Especiales y Mejor Película.

"Avatar: The Way of Water" dura 3 horas 12 minutos Foto: Especial

La parte eliminada de Avatar 2

Durante el estreno de la segunda parte de "Avatar", el director ofreció varias entrevistas en donde habló de cómo se realizó esta producción innovadora que utiliza la técnica Computer Generated Imagery, mejor conocido como CGI, en aquellas conversaciones con los medios de comunicación, Cameron indicó que inicialmente se tenían 9 horas de filmación que fueron recortadas para introducir los efectos visuales, no obstante, aunque ya estaba todo montado, decidió eliminar 10 minutos del largometraje.

En una entrevista para Esquire Middle East, el cineasta, de 68 años, indicó que quitó una buena parte de una escena de acción, debido a que quería disminuir la violencia que se muestra en pantalla, ya que quería hacer un balance entre el conflicto ambiental y las batallas que se presentan en la historia. Indicó que en aquella secuencia hubo muchos disparos, por lo que los consideró innecesarios, así que lo retiró del producto final que se exhibió en las salas de cine.

“Corté unos diez minutos de acción con armas de fuego (...) Quería deshacerme de parte de esa fealdad, encontrar un equilibrio entre la oscuridad y la luz. Tiene que haber conflicto, por supuesto. La violencia y la acción son lo mismo, solo cambia la mirada. Este es el dilema de todo cineasta de acción, que es por lo que se me conoce a mí", destacó James Cameron, quien es conocido por otras películas como "Terminator".

“Recordando algunas películas que he hecho, no sé si me gustaría hacerlas ahora. No sé si me gustaría fetichizar las armas, como lo hice en un par de cintas de 'Terminator' hace más de 30 años, en nuestro mundo actual, lo que está sucediendo con las armas en nuestra sociedad me revuelve el estómago”, indicó el cineasta, quien se mostró mucho más consiente del contexto social que se vive, sobre todo en Estados Unidos, en donde constantemente se registran balaceras.

James Cameron es un reconocido director de cine de acción, pero también destaca porque filmó una de las comedias románticas más exitosas "Titanic". Ahora, combina ambas historias en "Avatar", saga que tendrá más secuelas, ya que según lo que el mismo dijo en otra entrevista a medios la tercera parte ya está grabada y se encuentra en proceso de postproducción, mientras que la cuarta y quinta están escritas.

