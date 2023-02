Oscar 2023: Kate Winslet estuvo a punto de morir en "Avatar 2"

"Avatar 2" fue una de las películas que reunió a varias estrellas y sorprendió con su espectacular producción, por eso ahora está nominada a los premios Oscar 2023. Los miembros del cast fueron parte fundamental para que ahora sea reconocida por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, una de ellas fue Kate Winslet, quien mostró su profesionalismo hasta poner en riesgo su vida, pues estuvo a punto de morir en una de las escenas que se grabó bajo el agua.

"Avatar: The Way of Water" (Avatar: el camino del agua, en español) es la segunda parte de la película de 2009, que fue protagonizada por Sam Worthington y Zoe Saldaña. En 2017, el director James Cameron informó que Winslet, con la que trabajó en otra de sus cintas más taquilleras, "Titanic" (1997), se unía al elenco con el personaje de "Ronal", un miembro del clan Na'vi de Metkayina, por lo que al igual de otros integrantes que reparto tuvo que aprender a bucear.

Kate Winslet estuvo a punto de morir en "Avatar 2"

En el filme los miembros del elenco tuvieron que grabar muchas escenas en agua, la actriz, al igual que sus compañeros, decidió hacer todas las secuencias para que capturaran su movimiento y después utilizaran la técnica Computer Generated Imagery, mejor conocido como CGI. Por lo que se tomó como reto el intentar no respirar bajo el agua, algo que la llevó a poner en peligro su vida a la hora del rodaje, pues una vez sitió que se moría al tratar de rodar.

En una entrevista Total Film, la protagonista de "Eterno resplandor de una mente sin recuerdos" relató que se quedó sin respirar por más de 7 minutos, así que dijo: "Pensé que había muerto". De esta forma, Kate Winslet venció el récord que tenía Tom Cruise desde "Misión imposible: Nación secreta" (2015), que era de mantener la respiración bajo el agua durante 6 minutos con 6 segundos, y de la mexicana Mabel Cadena, en "Black Panther: Wakanda Forever", de 6 minutos y medio.

Winslet, de 47 años, destacó que la hazaña fue tan impresionante que tiene un video en el cual después de salir a la superficie pregunta si logró sobrevivir: "'¿Estoy muerta? ¿He muerto? ¿Cuánto tiempo he durado?' Quise saber mi tiempo y no me lo podía creer", dijo la actriz a los medios de comunicación al recordar aquel momento en el que superó a Cruise con un tiempo oficial de 7 minutos y 14 segundos bajo el agua, lo que demuestra su profesionalismo.

En tanto, este 12 de marzo será la gala de los premios Oscar 2023, en donde "Avatar: el camino al agua" está nominada en cuatro categorías: Mejor Diseño de Producción, Mejor Sonido, Mejores Efectos Especiales y Mejor Película, en esta última compite con "Sin novedad en el frente", "Almas en pena de Inisherin", "'Elvis", "Los Fabelman", "TÁR", "Top Gun Maverick", "El triángulo de la tristeza", "Ellas hablan" y "Todo a la vez en todas partes", siendo esta la gran favorita con 11 postulaciones.

