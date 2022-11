Mabel Cadena, ante el reto de Black Panther: Wakanda Forever

Para la actriz, Mabel Cadena, fue una sorpresa cuando recibió la llamada del equipo de Black Panther: Wakanda Forever para formar parte de la cinta, “mi agencia me dijo de la oportunidad, la vi como un ejercicio, jamás pensé en quedarme, hice la audición en maya, en español e inglés, la mande y me sorprendí cuando meses después me pidieran todas mis habilidades físicas, cuando me dijeron eso le comuniqué a mi equipo de que ahora sí íbamos con todo. Fue como recapitular todo el material de mi trabajo físico a lo largo de estos 11 años”, dijo en entrevista la mexicana.

Para Cadena trabajar en este proyecto la llena de orgullo, no sólo por tratarse de Hollywood, sino porque muestra parte de las raíces indígenas: “Tuve que entrenar mucho, tanto física como mentalmente. Aprendí inglés y maya, porque es increíble, tenemos el lenguaje indígena por primera vez en una película como esta. Eso me llena de orgullo y al mismo tiempo fue un reto, porque realmente es difícil la lengua maya”.

Trató de hacer la mejor pronunciación guiada por su coach, quien le pidió representar dicha cultura con dignidad y espera que así lo sienta el público cuando vean la cinta, tal como le pasó a ella cuando la proyectaron por primera vez.

“Como mujer mexicana y latina, es como 'Dios mío esto es increíble'. Esta película tiene mucha diversidad, colores, mucho lenguaje, y estoy orgullosa de ser parte de algo así, porque no es sólo una película de superhéroes”, afirmó.

Cadena interpreta a Namora, una mutante híbrida que apareció en los cómics por primera vez en 1947, destacó por su fuerza sobrehumana y la capacidad de respirar bajo el agua.

Tenoch espera aceptación

Para Tenoch Huerta, su personaje Namor, no es sólo el villano, es un humano que toma buenas y malas decisiones, como normalmente pasa en la vida real, y eso le gustó del guion de Ryan Coogler, quien también dirigió: “Ahora tengo que interpretar al malo que destruye, o intenta destruir ese legado. Y al mismo tiempo, creo que Ryan encontró una manera de hacerlo humano, para justificar por qué la gente hace ese tipo de cosas. Por lo tanto, no significa que está bien o no. Pero explica, tal vez no es una excusa, pero es una razón, es una explicación de por qué suceden las cosas”.

Sin embargo, lo más importante para el actor mexicano, es que su participación y la historia hagan que la gente acepté su pasado prehispánico.

“En Latinoamérica, especialmente en México, negamos nuestras raíces indígenas, cuando casi todos las tienen. Espero que esto ayude a la gente a abrazar quiénes somos. Mirarse en el espejo y decir, 'lo que está en el espejo está bien'. Es hora de cortar y decir, sí, esto es lo que soy y nunca ha tenido nada malo en mí”, explicó.

SIGUE LEYENDO

VIDEO: Tenoch Huerta rompe en llanto por culpa de El Escorpión Dorado, esto sucedió

Además de Tenoch Huerta, ellos son los mexicanos que llegan a Marvel con “Black Panther: Wakanda Forever”