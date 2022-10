VIDEO| Tenoch Huerta confesó lo que no era capaz de hacer para interpretar a Namor y aun así consiguió el papel

El pasado 3 de octubre fue estrenado el nuevo tráiler de “Black Panther: Wakanda Forever” y de inmediato el clip liberado llamó la atención por su estética y velocidad, pero también porque en él aparece Tenoch Huerta, actor mexicano que aparece diciendo en el adelanto del filme: “Solo las personas que más han sufrido, pueden ser grandes líderes”. El tráiler ha desatado gran emoción entre los seguidores de la saga que era protagonizada por el fallecido Chadwick Boseman.

Esta película es una de las más esperadas por los amantes de la acción y los superhéroes, no sólo por su esperada historia, sino porque también es un filme en el que se rinde homenaje al antiguo protagonista de esta cinta, el cual murió el pasado 28 de agosto de 2020, Los Ángeles, California, a causa de cáncer colorrectal.

Lo que Tenoch Huerta tuvo que aprender a hacer

En dicho clip se pueden ver escenas detalladas de Tenoch Huerta interpretando el papel de “Namor”, quien es el señor de los océanos, no obstante, también destacó la aparición de Dominique Thorne como “Ironheart”, personaje que se irá tomando cada vez mayor relevancia dentro del universo cinematográfico de Marvel, además, también aparecieron los personajes ya conocidos de Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Letitia Wright, Winston Duke, Florence Kasumba, Martin Freeman y Angela Bassett.

Como ya se mencionó anteriormente, el actor mexicano de 41 años interpreta a una de las deidades del mar en el universo de Wakanda, sin embargo, recientemente ha llamado la atención que el famoso intérprete escénico confesó que durante el casting le preguntaron si sabía nadar e impulsado por su deseo de trabajar con Marvel, el originario de Ecatepec de Morelos decidió decir que sí, esto a pesar de que realmente no sabía nadar.

Recientemente, Tenoch tuvo una entrevista con “El Escorpión Dorado”, en donde reveló que mintió con el objetivo de tener el papel, aunque en su mente siempre tuvo presente que debía aprender a nadar para ejecutar su personaje: “Si les digo que no sé nadar, no me van a dar la chamba”, reconoció en charla con Alex Montiel.

Ahora el exitoso actor tuvo una entrevista con Jimmy Kimmel, conocido por ser el productor ejecutivo y presentador del talkshow Jimmy Kimmel Live!, de la cadena ABC, desde 2003, en donde Tenoch confesó que ya está aprendiendo a nadar y que se esfuerza, esto a pesar de que lo ponen a practicar con flotadores para niños, aunque dejó ver que está dispuesto a todo con tal de formar parte del mundo de “Black Panther: Wakanda Forever” con el personaje de “Namor”.

