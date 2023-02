Avatar 2: ¿Qué nueva técnica se usó en la secuela de James Cameron?

Rumbo a los Premios Oscar, existe una lista de películas que quieren ganar este galardón en diferentes categorías por su originalidad, narración y uso de las nuevas tecnologías en la industria del Séptimo Arte, tal como lo hizo la cinta "Avatar: El Camino del Agua", con la nueva técnica que utilizó para darle más realismo a los personajes y dar un salto que nunca nadie más ha dado, digno de poder darle una estatuilla al equipo de producción.

Para quienes fueron a una sala de cine y apreciaron la obra del director James Cameron, sabrán que "Avatar 2" es una de las películas más exitosas de los últimos años, misma que recaudó poco más de dos mil millones de dólares pese a que la duración de este material cinematográfico dura casi tres horas, lo cual, fue duramente criticada por su extensión y no fue tan digerible para muchos, -aun teniendo palomitas y refresco ilimitado-.

Avatar 2 se estrenó en más de 100 países Foto: IG @jamescameronofficial

Sin embargo, si eres un verdadero fan de los efectos especiales del cine, seguramente notaste algo diferente dentro de cada escena donde los personajes aparecían debajo el agua y no solo por los paisajes creados por computadora y un sin fin de pantallas verdes o azules para que en postproducción puedan hacer colocar cualquier personaje o animal que se les venga a la mente; de notar absolutamente nada, a continuación te revelaremos la técnica que hizo famosa a esta producción de Estados Unidos.

¿Qué nueva técnica se usó en Avatar 2?

Cabe recordar que la cinta que lleva más de un mes proyectándose en las salas de cine tomó el riesgo de usar una nueva técnica para dar realismo a su historia y darle plus a lo que pocas cintas se han atrevido por miedo a no recuperar su inversión, pero James Cameron.

La mayoría de la cinta se desarrolla sobre el agua Foto: IG @jamescameronofficial

"Avatar: The Way of Water" posee un efecto especial que ninguna otra cinta ha logrado hasta ahora y lo llaman: "la tecnología Loki", tecnica de Imagen Generada por Computadora (CGI por sus siglas en inglés) que fue inventada específicamente para la película.

No olvidemos que el director que también estuvo detrás de la cinta de Titanic, usó un elemento natural que no fue el protagonista en la primera entrega: El Agua, sí, aunque para muchas grandes producciones ha sido un enemigo fastidioso, este vital líquido fue el mejor aliado para la mayoría de la historia que se desarrollara en ella, por ello, la mayoría de las escenas, -por no decir todas-, se realizaron dentro y fuera el agua.

James Cameron supo usar el agua a su favor en cada toma Foto: IG @jamescameronofficial

Lo mejor de Avatar

Avatar: El Camino del Agua ha sido la película más rápida en recaudar más de mil millones de dólares en 2022, superando a cintas que han estado en el corazón del público desde hace años como ha sido "Jurassic World: Dominion" o "Top Gun: Maverick".

La última cinta de Cameron es una de las películas con más recaudación en la historia sumando dos mil 216 millones, siendo "Los Vengadores: Endgame" con 2.7 mil millones, y en tercera posición lo hace "Titanic" con 2.1 mil millones.

Foto: IG @jamescameronofficial

