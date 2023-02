VIDEO: Pablo Montero huye de la prensa y olvida a su guapa acompañante

Pablo Montero evita ser cuestionado por la prensa sobre sus actuales problemas legales, por lo que constantemente huye de los reporteros, sin embargo, esta última vez vivió un momento bochornoso, ya que después de salir corriendo de un establecimiento, olvidó a su guapa acompañante. El intérprete quiere dejar de lado toda la polémica y concentrarse en su carrera musical, por lo que hasta el momento ha esquivado las preguntas acerca de las demandas que enfrenta.

En la transmisión de este lunes de "Sale el Sol", los conductores pasaron unas imágenes en donde se ve al intérprete de "Piquito de Oro" saliendo de un evento privado que dio en Monterrey, Nuevo León, en donde fue interceptado por los reporteros de espectáculos, quienes le pedían un minuto para hablar, no obstante, el cantante y actor se metió a su automóvil sin dar declaraciones, pues tal y como había dado a conocer en un comunicado, no daría más detalles de su caso de presunto abuso sexual hasta que se resolviera.

A pesar de que el actor, de 48 años, salió huyendo del sitio para no hablar con la prensa, su compañera se quedó afuera del lugar completamente atónita porque Pablo la había dejado. De acuerdo a Ana María Alvarado, la joven rubia, que lucía un corto vestido negro de mangas largas, estaba junto al intérprete de música ranchera, quien no la esperó y se quedó en el lobby llamando por teléfono y aguardando que regresaran por ella.

"Tenía tanta prisa por alejarse de los reporteros que dejó a su amiga o novia con la que estaba (...) Ella se quedó confundida cuando voltea a ver y: 'ay, ya se me fue Pablo Montero'. La dejaron ahí y después de un ratote otro coche pasó por ella", dijo la presentadora de espectáculos, mientras se transmitía un video en el que efectivamente se ve a una guapa mujer esperando en el vestíbulo. Hasta el momento no se ha identificado a la joven de cabellera larga y rubia, por lo que no se sabe si tiene una relación formal con el protagonista de "Fuego en la sangre".

Pablo Montero sigue trabajando a pesar de las acusaciones

En tanto, este martes 21 de febrero, Pablo Montero ofreció una entrevista para "Venga la Alegría" en la que reiteró que no puede hablar del caso, por el cual se le acusa de abuso sexual a una menor de edad, sin embargo, afirmó que sigue trabajando y próximamente hablará con la verdad sobre esta situación que lo ha colocado en medio de la polémica, no obstante, hay que recordar que tiene otras presuntas acusaciones en su contra.

Pablo Montero lanzará el tema "Volverá" Foto: Especial

"En cuanto pueda daré mi testimonio, y hablar claro, de frente, con la verdad, con lo que realmente es. Me gusta aclararlo, me gusta resolverlo, y siempre dar la cara. En su momento ya platicaremos cuando se puede hablar", dijo el artista, sin mencionar el caso en el que Ximena "N" lo acusó de abuso sexual después de un show en Chiapas, y que se especuló que había retirado los cargos en su contra debido a que le pagó una millonaria cantidad.

Finalmente, Pablo Montero confirmó que además de sus giras por diferentes ciudades del país, también lanzará una nueva producción, con la que revelará el sencillo "Volverá". "Es una canción muy bonita, con ritmos muy actuales, con instrumentos que se están utilizando hoy en día", indicó dejando ver que no dejará de trabajar ante las diferentes polémicas en las que se ha envuelto desde hace un par de meses.

