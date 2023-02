VIDEO: Mariazel, en micro short de cuero, mueve las caderas junto a Jessica Segura y conquistan

Mariazel se ha convertido en una de las celebridades favoritas de TikTok, gracias a sus divertidos videos en los que se luce con los más coquetos looks, como lo mostró en su última publicación en la popular plataforma, luciéndose con sus millones de seguidores en un micro short de cuero y junto a Jessica Segura, su amiga y compañera en "Me caigo de Risa", con quien conquistó moviendo las caderas.

La presentadora es muy activa en sus cuentas oficiales, principalmente en la creada en China, redes en las que cuenta con millones de admiradores, con quienes constantemente comparte fotos de sus outfits y muestra su lado más divertido, y en esta ocasión se dejó ver con otra bella actriz, consentida del programa de comedia que conduce Omar Pérez Reyes "Faisy", nos referimos a Jessica, quien el pasado 22 de enero cumplió 40 años.

Marizel y Jessica Segura conquistan TikTok

Mariazel ganó mayor fama en la pantalla chica gracias a su participación en "MCDR", y ahora se confirma como una de las estrellas de las redes sociales, en las que con cada una de sus publicaciones roba miradas, pues sin duda impone con su estilo, como lo hizo con su reciente publicación en TikTok, en la que suma 8.4 millones de seguidores, quienes nunca pierden la oportunidad de llenarla de "likes" y halagos.

"Ups! No era perreo @segura_jessica", fue el texto con el que la conductora y actriz acompañó el clip en la plataforma china, con el que la estrella de televisión enamoró a sus fanáticos y se coronó como reina de los looks cortos, recibiendo más de 24 mil "me gusta", decenas de comentarios y más de 230 mil reproducciones, lo que confirma su popularidad en las redes, algo que comparte con la también conductora del podcast "Envinadas".

En la imágenes que la famosa conductora publicó se le ve luciendo su curvilínea y esbelta silueta en un coqueto atuendo, pues combinó un micro short de cuero en color negro, con una blusa blanca y chaleco de mezclilla, mientras que Jessica conquistó en un outfit casual de jeans y suéter amarillo, ambas moviendo las caderas al ritmo de reguetón y cumbia, pues primero suena el tema "Gatita" de Bellakath, para después darle paso a la canción "La carcacha" de Selena.

Mariazel y Jessica conquistan TikTok moviendo las caderas. Foto: TK @mariazelzel

La actriz, esposa del actor Adrián Rubio, con quien tiene una hija de nombre Laia, ha sabido ganarse a los televidentes, no sólo en el programa conducido por "Faisy", pues también es una de las favoritas del canal de deportes TUDN, y Mariazel se consolida en las plataformas digitales como ícono de moda para las mujeres mayores de 40 años con sus looks mini, al igual que Jessica Segura, que se ha ganado un lugar como referente de estilo con sus modernos atuendos.

Mariazel Olle Casals, nombre completo de la presentadora que nació en España y llegó a México siendo una niña, ganó popularidad con su participación en el programa de comedia "Me Caigo de Risa", proyecto de Televisa que próximamente estrenará su temporada nueve, en la que se sabe se integrarán nuevos miembros, como la actriz Roxana Castellanos y el comediante Mau Nieto.

La más bella en micro short. Foto: IG @mariazelzel

SIGUE LEYENDO:

Mariazel enciende TikTok con atrevido baile y termina regañada: “Ya eres una señora"

Mariazel se corona como reina de los looks deportivos en mini short

5 fotos que demuestran que Jessica Segura es toda una belleza a sus 40 años de edad