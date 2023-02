FOTO | Ángela Aguilar lleva a Flor Silvestre con ella para posar al lado de la reina Sofía de España

Ángela Aguilar es una de las cantantes de regional mexicano más importante en la actualidad, para muestra la invitación que recibió de la realeza española a cantar en un evento de beneficencia, en el que además de capturar cada uno de los gratos momentos que vivió, también llevó a su abuela Flor Silvestre muy cerca de ella en un detalle que pocos vieron.

La cantante mexicoamericana posó junto a la Reina Sofía para una gráfica que después subió a sus redes sociales oficiales, en el atuendo de Ángela se aprecia un bello vestido blanco con azul al estilo talavera y además portó unos aretes que eran de su famosa abuela, con los que hace homenaje a su linaje y toda la tradición familiar, según puntualizó en un video.

“Tremendo privilegio, algo que nunca me imaginé. Definitivamente la música es el idioma universal. ¡Infinitas gracias! Esta experiencia me la llevo en el corazón”, escribió la intérprete de temas como “Llorona”, “Ahí donde me ven” y “Qué agonía” junto a la imagen que circula en la red.