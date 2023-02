Así era la casa en la que vivía Manelyk antes de ser famosa y millonaria

Sin duda alguna, Manelyk González es una de las mujeres no solo más bellas de nuestro país sino que también de las más queridas ya apoyadas en redes sociales no por nada cuenta con casi 17 millones de seguidores tan solo en Instagram.

Para nadie es un secreto que Manelyk saltó a la fama en el polémico reality show Acapulco Shore en donde se vio expuesta su privacidad e integridad física pues en la primera temporada de este programa fue golpeada fuertemente por una de sus compañeras, además fue captada sosteniendo encuentros íntimos y en múltiples ocasiones se le vio pasada de copas.

Pese al tipo de contenido con el que se dio a conocer, actualmente Mane ya dejó atrás aquel polémico reality show y si bien es conocida como “la chica reality”, en varias entrevistas ha dicho ser una mujer más madura.

Ig @manelyk_oficial

Debido a todo el éxito que ha tenido, ha logrado superarse, eso sí, la polémica joven jamás ha negado sus orígenes pues en varias entrevistas ha platicado haber nacido en una familia de clase media.

Y es que Mane ha contado que para tener todos los lujos a los que compañeras de su escuela tenían acceso, ella debía trabajar por lo que comenzó a laborar como Hostess en restaurantes de lujo.

Sin embargo, su época de trabajo en este tipo de lugares fue mucho después de haberse salido de casa de su madre, pues cabe señalar que sus padres son separados.

Mane ha contado en varias ocasiones que su mamá siempre fue muy estricta con ella, situación que le desagradaba por lo que siempre buscaba la manera de salirse de su casa pese a los castigos de su madre.

En una entrevista cuenta que se salió del balcón de su casa y caía en una como “bardita” y de ahí ya tenía acceso a la calle, pues ahora ya conocemos de la casa en la que Manelyk se escapaba.

Pues recientemente en sus redes sociales Mane estuvo en la colonia en donde creció esto es en Coapa, y “la pajarita” enseñó a sus seguidores la casa en la que vivía.

Mane recuerda que dentro de aquella casa son varias viviendas por lo que la exitosa mujer cuenta que es una tipo “vecindad”, además con gran nostalgia recuerda que en la parte trasera de aquella calle en donde vivió era su lugar favorito para jugar.

“yo vivía aquí, mi ventana era esta, ahorita ya le pusieron esa cosita de ahí pero yo me escapaba por que me brincaba de ahí y pues ya me quedaba para acá, es una casa donde hay muchos departamentos, viene siendo como una vecindad ¿verdad?...” contó Manelyk