¿Lupillo Rivera envió a Manelyk un helicóptero con rosas en Acapulco Shore?, "La pajarita" revela quién lo hizo*

Hace algunos días, salió a la luz el segundo capítulo del nuevo proyecto de Luis Caballero, mejor conocido como “Potro” se trata de un podcast en donde habla de temas variados, y en esta edición tuvo como invitada a una de sus mejores amigas Manelyk, con quien además actualmente bailan en “Las Estrellas bailan en Hoy”.

Este podcast está disponible en Youtube y a lo largo de este programa tanto Mane como Potro hicieron fuertes confesiones de sus vidas personales, pero en especial fue “la pajarita” quien por primera vez habló sobre uno de los momentos más románticos que vivió en Acapulco Shore y que presuntamente habría sido idea de su exprometido Jawy Méndez.

Y es que en una de las temporadas de Acapulco Shore, reality show en el que saltó a la fama junto con Potro, Mane y Jawy protagonizaron uno de los momentos más románticos de aquel programa pues se encontraban en una fiesta cuando de repente apareció sobrevolando el lugar en el que estaban un helicóptero de donde cayeron miles de rosas.

Ante esta bella sorpresa, Jawy hizo creer que él había enviado dicho y lujoso detalle, sin embargo, fue en su plática en “El Potrero” que “la pajarita” reveló que tanto ella como el también llamado “Casanova” y la producción sabían que ese detalle no lo mandó el exprometido de Mane.

Mane reveló que todos en Acapulco Shore saben que Jawy no fue quien envió dicho detalle y por primera vez lo contó al público, esto para terminar con todo el romanticismo que se inventaron.

“Pues Jawy se colgó el que había sido él, porque obviamente producción no fue porque no iba a pagar un helicóptero con flores (no había presupuesto en esa época), y Jawy pues tampoco, ni tenía la intención ni tampoco creo que tuviera el presupuesto en ese entonces ni ahora tampoco, y se lo colgó…”, contó Mane