Fofo Márquez se retira de las redes, tras muerte de su papá: "Se acabó mi etapa del “Niño Millonario”

El pasado 09 de noviembre se confirmó la muerte del empresario multimillonario Rodolfo Márquez padre del polémico influencer “Fofo” Márquez quien a través de redes sociales compartió una foto con su papá y agradeció por haber sido su gran mentor, junto con esto, también hizo un aviso a todos sus seguidores.

Y es que, tras la muerte de su padre, ahora “Fofo” tomó la decisión de alejarse de las redes sociales pues ahora, de acuerdo con él mismo deberá convertirse en todo un hombre y dejar atrás a aquel “niño millonario”.

¿Por qué Fofo se despide de redes sociales?

Con la publicación de dos fotografías en donde aparece a lado de su padre, Fofo escribió en la descripción de su publicación las razones por las que ya no seguirá más en redes sociales.

Foto: IG @mr.fofomqz

Pues tras la muerte de “su mentor” como Fofo también llama a su papá, éste deberá tomar las riendas de todos los negocios que encabezaba su progenitor, por lo que ahora ya no tendrá tiempo de generar contenido para redes sociales, es por eso que Márquez asegura se viene una nueva etapa para él.

Foto: IG @mr.fofomqz

Además de hacer este anuncio, Fofo Márquez agradeció a todos los que lo acompañaron y apoyaron su etapa como generador de contenido lo cual para él solo era un hobby pero que ya terminó para él.

“Se acabó mi etapa del Niño millonario y viene una nueva etapa para mi que es convertirme en un hombre nunca había subido una foto de mi padre pero se habían filtrado algunas de quien era o yo de quien era hijo gracias todos los que vivieron la experiencia de las redes y me acompañaron en este hobby que ya acabo ya termino ya no tendré tiempo de hacer contenido me despido de todos ustedes gracias por su apoyo llegó el momento de convertirme en un hombre”, escribió Fofo Márquez en su instagram

Foto: IG @mr.fofomqz

Las polémicas de Fofo Márquez

A lo largo de todo el tiempo que Fofo estuvo en redes sociales, fue protagonista de grandes polémicas que lo llevaron a estar en el ojo del huracán lo que provocó que el influencer tuviera muchas críticas en su contra, además algunos de sus actos le causaron grandes consecuencias.

Debido a lo anterior aquí te enlistamos algunas de las polémicas que protagonizó Fofo Márquez.

Acusa a Arturo Islas de traficar con los animales

En una entrevista que dio para el podcast de Charly Galleta, el influencer habló de los múltiples animales exóticos que ha tenido a lo largo de su vida, fue entonces que aseguró que a él le consta que Arturo Islas sólo usa a los animales que rescata y trafica con ellos.

¿Es el padre del hijo de Santa Fe Klan?

Fofo aseguró en una entrevista que él podría ser el padre del hijo de Maya Nazor, la pareja del famoso rapero conocido como “Santa Fe Klan”, y es que el multimillonario influencer reveló que la mujer le había sido infiel al cantante con él y que las”fechas cuadran”.

“Estaba viendo que ya se viene un hijo, y la verdad las fechas cuadran”, dijo Fofo Márquez

Fofo VS Karely Ruiz

Luego que fueron captados en un antro besándose y divirtiéndose, Karely Ruiz explotó en contra de Fofo pues la modelo de OnlyFans aseguró que Márquez se fue del lugar sin pagar la cuenta, por lo que ésta tuvo que pagar más de 60 mil pesos.

Cierra puente de Guadalajara

Sin duda, esta acción es una de la más polémicas del influencer pues en compañía de algunos de sus amigos quienes se transportaban en carros de lujo cerraron la circulación del puente Matute Remus, esto provocó grandes consecuencias para Fofo quien dijo que él podía hacer esto por que tenía dinero y poder.

Fofo VS Rey Grupero

Todo comenzó cuando Rey Grupero criticó las acciones de Fofo por lo que éste no dudo en contestar de inmediato, ante esto, ambos influencers aseguraron que solucionarían sus problemas de frente y sin escoltas.

Fue entonces que Rey Grupero llevó a Fofo Márquez sin escoltas a Peralvillo un barrio que se caracteriza por la inseguridad, ahí el de las bromas retó al multimillonario a cerrar una calle, lo que provocó el enojo de los locatarios de aquella colonia, lo que terminó en golpes.

Fofo aseguró que Rey Grupero le puso un cuatro y éste demostró que no fue así mostrando todo lo que sucedió en un breve video y aseguró que él también salió lesionado.

SIGUE LEYENDO:

Aislinn Derbez y sus sensuales FOTOS con las que conquista Instagram

Así suena la canción que presuntamente Nodal va a grabar con Cazzu

Galilea Montijo revela en exclusiva que estuvo a punto de ser parte de "Garibaldi", ¿por qué no lo hizo?

Karla Souza revela las razones por las que no denunció su abuso sexual hace algunos años

Shakira se lleva a sus hijos a Miami, pero esta fueron la condiciones que le puso Piqué

bmz