VIDEO | Pepe Aguilar asegura que los espectáculos le pertenecen a él y a su esposa, sus hijos son empleados

Para que una familia sea sana, deben existir valores y reglas que se cumplan al pie de la letra. La finalidad es crear una disciplina que le funcionará a sus integrantes con el paso de los años. En el caso de la Dinastía Aguilar, así ha sido y más en el terreno de las finanzas. Pepe Aguilar ha declarado que además de ser el padre de sus hijos Ángela y Leonardo, está bien establecido que también es su jefe en espectáculos como el "Jaripeo sin fronteras" que están próximos a montar.

La finalidad, además de imponer el orden es evitar conflicto de intereses, monetarios y hasta de ego. "El dueño de este espectáculo soy yo, no ellos. Algún día serán ellos. Estamos creando una franquicia, estamos creando una marca, pero ahorita es mía y de mi esposa (Aneliz Álvarez Alcalá), de nadie más", expresó en entrevista para el programa de televisión Ventaneando.

De igual manera, Pepe Aguilar explicó que sus retoños pasan a ser sus empleados, algo que no tiene nada de malo y que no por ser sus hijos tendrán un trato especial: "Y en su momento..., pues claro que son empleados. Entonces tenemos que decirles y eso no tiene nada de malo... Ellos tienen lineamientos que tienen que seguir y que cumplir. No porque sean mis hijos tienen ningún tipo de influyentismo en esta organización y te lo pueden decir cualquiera de los muchachos que andan por aquí. Pero sí, a veces traigo el látigo 'zaz'", mencionó.

¿Qué se viene para la Dinastía Aguilar?

Tanto Pepe Aguilar, como sus hijos Ángela y Leonardo tienen preparado el "Jaripeo sin fronteras" en su edición 2023 que contempla 60 shows en México y Estados Unidos, aunque no descartan la idea de llevarlo a Sudamérica y España. La fecha de arranque es el próximo 4 de marzo en la Monumental Plaza de Toros donde aseguran habrá "3 horas y más de pura mexicanidad".

Quienes se den la oportunidad de asistir al evento encontrarán sin dudas un espectáculo de calidad, parte porque es una familia talentosa y parte por la vara alta que les dejó "El Charro de Huentitán" en el recinto cuando se presentó en el año de 1984 y lo llenó. "Es el lugar más grande donde vamos a presentar el jaripeo hasta el momento y que una persona como don Vicente lo haya llenado... significa que le tenemos que echar todas las ganas", dijo el cantante.

