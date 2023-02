VIDEO | Así reaccionó Ángela Aguilar a la posibilidad de cantar reguetón: "Me ofende"

Ángela Aguilar sigue sumando éxitos en su carrera como cantante de regional mexicano, sin embargo, esto no ha evitado que sea blanco de controversia y esta vez su reacción al ser cuestionada sobre la posibilidad de explorar nuevos géneros musicales, como el reguetón, despertó la molestia del público.

La cantante, de 19 años, ha estado en el ojo del huracán en las últimas semanas tras su publicación en redes sociales en la que celebra el triunfo de la selección Albiceleste en el Mundial y asegura ser 25 por ciento argentina por su abuela materna. La afirmación le ganó una lluvia de críticas por las que no dudó en intervenir su padre, Pepe Aguilar, para defenderla.

En medio de la controversia y comentarios negativos, la intérprete de “Ahí donde me ven” vuelve a dar de qué hablar ya que en un encuentro con los medios retomado por “De primera mano”, negó estar dispuesta a incursionar en otros géneros musicales como el reguetón que se encuentra entre los más exitosos y populares de la industria.

“Ay no, me ofende, por favor. No, no, o sea, a mí se me hace que la música de reguetón es padrísima, tengo muchísimas amigas que la cantan y amigos también, pero yo bailo flamenco, reina”, dijo la joven promesa de la música sobre la posibilidad de, incluso, colaborar con algunas estrellas del género urbano.

Pepe Aguilar explota por su hija

El cantante, de 54 años, salió en defensa de su hija menor una vez más aunque esta vez fuera de las redes sociales durante una conferencia de prensa como parte de la promoción para su show “Jaripeo sin fronteras” en la Ciudad de México, en la que la pregunta de un reportero a Ángela Aguilar logró enfurecerlo, algo que también logró dividir opiniones entre los internautas.

“¿De qué manera te reconstruiste para que estos comentarios, para que todo esto que se ventiló sobre tu vida personal y tu intimidad, no te afectaran al grado de que dijeras ‘Ya no quiero ser artista’?”, cuestionó el reportero, a lo que de inmediato fue interrumpido por la cantante que se limitó a decir “Te pasaste de lanza”.

“Para empezar, estás dando por hecho cosas que no existen y eso está cañón. Tu responsabilidad como periodista es informarte más y no tener nada más una fuente o no basar tu nota en un comentario de redes sociales. Las redes sociales son tremendamente importantes, pero tampoco hay que mentirle al público”, respondió molesto Pepe Aguilar.

Pepe Aguilar sale en defensa de su hija durante conferencia de prensa. Foto: IG @angela_aguilar_

SIGUE LEYENDO:

Ángela Aguilar es la invitada de la realeza española para cantar en un evento de beneficencia

Ángela y Leonardo Aguilar, hijos de Pepe Aguilar, hablan sobre los ingresos de la familia: "Mi papá es el banco"

Pepe Aguilar: estas son todas las veces que ha defendido a su hija, Ángela Aguilar, ante las polémicas