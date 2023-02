VIDEO: Pepe Aguilar explota contra reportero que lanzó fuerte pregunta a Ángela Aguilar, esto ocurrió

Pepe Aguilar no deja de estar en el ojo del huracán por defender a su hija Ángela Aguilar, quien en las últimas semanas ha estado involucrada en diferentes polémicas. Esta vez el cantante de "Por mujeres como tú" explotó contra un reportero cuando le lanzó fuerte pregunta durante una conferencia de prensa. La actitud del cantante ha dividido opiniones, ya que mientras hay muchos que están de acuerdo de que abogue por su pequeña, otros consideran que sólo la deja peor.

Este miércoles, la Dinastía Aguilar ofreció una conferencia de prensa para promocionar el próximo show de "Jaripeo sin fronteras" en Plaza de Toros de la Ciudad de México, el cual está planeado para el 4 de marzo. Durante la conversación con los periodistas, Ángela, Leonardo y Pepe, hablaron sobre este proyecto, así como de algunos escándalos en los que se han visto envueltos, sobre todo la llamada "Princesa del regional mexicano", quien vivió un duro momento cuando se volvieron virales unas fotos falsas.

Así reaccionó Pepe Aguilar al defender a Ángela

En la conferencia un periodista cuestionó a la cantante, de 19 años, sobre cómo había superado los comentarios negativos que se hicieron en su contra, especialmente cuando se destaparon detalles privados. “¿De qué manera te reconstruiste para que estos comentarios, para que todo esto que se ventiló sobre tu vida personal y tu intimidad, no te afectaran al grado de que dijeras ‘Ya no quiero ser artista’?”, destacó el reportero, a lo que Ángela sólo dijo “Te pasaste de lanza”, pero fue su papá quien reaccionó para defenderla.

“Para empezar, estás dando por hecho cosas que no existen y eso está cañón. Tu responsabilidad como periodista es informarte más y no tener nada más una fuente o no basar tu nota en un comentario de redes sociales. Las redes sociales son tremendamente importantes, pero tampoco hay que mentirle al público”, dijo el hijo de Antonio Aguilar al increpar al periodista que quería conocer cómo había sobrellevado las situaciones difíciles la joven cantante.

"Yo lo que he visto es que la gente la quiere muchísimo. Llena todos lugares donde va. Se acaba de presentar en el Auditorio Nacional dos veces, 'Qué agonía' está en número uno. ¿Por qué no le preguntas eso?”, indicó Pepe, quien fue secundado por Leonardo Aguilar, que también ha defendido en diferentes ocasiones a su hermana. “Agarra el micrófono y pregunta eso”, intervino el hijo del cantante de "Prometiste", por lo que inmediatamente Ángela se interpuso.

Pepe Aguilar cuestionó a la prensa por no preguntarle sobre sus éxitos a Ángela Foto: Especial

“No estoy dando por hecho nada, más bien, justo emitieron un comunicado de prensa en el cual dijeron que no se van a dejar de este tipo de comentarios”, destacó el reportero, por lo que Pepe Aguilar contestó: “Ah, esa es otra pregunta”. Tras este momento tenso durante la conferencia de prensa la intérprete de "En realidad" trató de justificar la reacción de su papá y hermano, quienes siempre han salido a abogar por ella ante sus polémicas.

“Mis papás y mi hermano siempre me van a defender de todo. Entiendo tu pregunta porque es algo que todo mundo ha estado hablando al respecto y como persona pública tengo que vivirlo. Pero sí, tengo 19 años, y creo que una de las cosas de mi vida es que empecé desde muy pequeña a hacer cosas de grande, y me hicieron crecer bastante rápido. Pero a veces me creo más grande de lo que soy y a veces me creo más inteligente de lo que soy”, añadió la joven cantante.

“Entonces, vivo mi vida de una chava de 19 años, pero el único problema es que como tengo varias personas que me siguen, me está viendo mucha gente y todo lo que hago, bueno y malo, sale. Lo que sí les puedo decir, justo como dijo mi papá, yo creo que los hechos hablan y no sé hablar, pero sí sé cantar. Y para mí, la música mexicana, México, "Jaripeo sin fronteras", Plaza México, eso es lo que yo sé, eso es lo que verdaderamente sé. Más allá de cualquier polémica, cualquier publicación, cualquier relación", finalizó.

Leonardo Aguilar también ha defendido a su hermana Foto: Especial

SIGUE LEYENDO:

Ángela Aguilar quiere lanzar canción junto a Shakira: "Les podemos escribir algo a nuestros ex"

Ángela Aguilar continúa soltera, dice cómo tiene que ser su nuevo novio: "Joven y guapo"