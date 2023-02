Ángela Aguilar busca castigo contra quienes hayan filtrado sus fotomontajes: “El respeto al derecho ajeno es la paz”

Ángela Aguilar emprenderá acciones legales IG/angela_aguilar_

Durante las primeras semanas en 2023 Ángela Aguilar fue tendencia en redes sociales y no por la manera en la que ella hubiera querido en la que se habla de su música y su gran carrera en el escenario, sino por varios fotomontajes que se filtraron en la que aparece la cara de la “Princesa del regional mexicano” sobrepuesta en el cuerpo de una chica que se dedica a subir contenido a OnlyFans.

Después de esto Ángela Aguilar respaldada por su familia y abogados dieron a conocer que buscarán todo el peso de la ley para todas las personas que estuvieron implicados en compartir las graficas por Internet y en señalar que la protagonista era la intérprete de “En realidad” y “Ahí donde me ven”.

Por lo que ahora en su reciente encuentro con la prensa en donde presumió la línea de perfumes de su colección inspirada en su abuela Flor Silvestre, Ángela Aguilar habló de lo que viene en términos legales, lo primero que dijo que es que está actuando conforme a la ley y que está consciente que muchas personas conocen su vida y por lo que ha pasado en los últimos días.

“El respeto al derecho ajeno es la paz, a mí me faltaron al respeto, y por ende, voy a actuar, ahora sí que con todo el peso de la ley. Yo creo que tengo una gran responsabilidad, tengo una plataforma bastante grande, de mucha gente que me apoya, de mucha gente que me quiere, de mucha gente que busca ver cosas de mí”, comentó Ángela Aguilar ante el cuestionamiento.