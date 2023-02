Rihanna en el Super Bowl 2023: estas fueron las canciones que cantó en el show de medio tiempo

El show de medio tiempo en el Super Bowl LVII estuvo a cargo de Rihanna, un espectáculo que marcó el regreso triunfal de la cantante luego de siete años de ausencia en los escenarios y arrancó con un impactante look rojo que lució sobre una plataforma de cristal en el aire al ritmo de “Bitch Better Have my Money”.

Rodeada de bailarines vestidos de blanco y con el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, como testigo de su talento, la cantante barbadense se lució con algunos de sus más grandes éxitos que continúan conquistando generaciones y le han otorgado 9 premios Grammy colocándola como una de las estrellas más galardonadas.

“Where have you been” fue la segunda canción con la que Rihanna deleitó a los fanáticos en todo el mundo a través de la televisión y en la cancha, entre ellos otros artistas como Adele, Jay Z junto a su hija Blue Ivy Carter, Billie Eilish, Paul McCartney, la actriz y modelo Cara Delevingne, Paul Rudd, Bradley Cooper y Kevin Hart.

Canciones de Rihanna en el Super Bowl

La cantante volvió en grande a los escenarios luego de varios años en los que continuó sumando triunfos como empresaria con su línea de cosméticos y lencería; además, durante este tiempo se convirtió en madre por primera vez junto al rapero ASAP Rocky.

“Only Girl” y “We Found Love”, también destacaron entre las canciones que eligió Rihanna para su playlist en el Super Bowl de este año, seguidas de “Rude Boy” que lanzó en 2009 y continuó con “Work” con la que se le vio caminar a lo largo del escenario junto a sus bailarines, quienes tampoco tuvieron cambio de vestuario.

Rihanna anuncia su segundo embarazo durante el Super Bowl 2023. Foto: AP

“Pour it up” se escuchó de manera breve para dar paso a “All the light” y continuó con dos de las favoritas del público y con las que se mantiene en el corazón de sus fans: “Umbrella” y “Diamonds”. Aunque la sorpresa fue anunciar su segundo embaraza sobre el escenario al lucir su pancita con un ajustado body.

Para su presentación en el medio tiempo del Super Bowl, la cantante optó por no tener invitados especiales y tampoco cambios de atuendo por lo que se le vio en todo momento con un impactante traje rojo con un elegante diseño en la parte de la espalda que más tarde se convirtió en una gran capa que le dio mayor presencia en la plataforma repleta de luces.

Rihanna termina el show con "Diamonds". Foto: AP

Las canciones que tocó Rihanna en el Super Bowl 2023

Bitch Better Have my Money

Where have you been

Only Girl

We Found Love

Rude Boy

Work

Pour it up

All the light

Umbrella

Diamonds

