Matías Aranda, esposo de Yuridia, responde a Ventaneando: "Años haciéndole daño y ella siempre callando"

En los últimos días Yuridia y Ventaneando se han colocado en el ojo del huracán, luego de que la cantante rompió el silencio sobre el daño que los conductores del programa le provocaron emocionalmente, hasta el grado que ella se planteara si realmente valía o no la pena vivir; desde entonces los dimes y diretes no han parado y aunque Pati Chapoy y su clan han salido a defenderse, el apoyo hacia la intérprete de "Qué agonía" ha sido muy fuerte. Ahora fue su esposo, Matías Aranda, se unió a los famosos que la apoyan con un comunicado en el que estalló contra los periodistas.

A través de su cuenta de Instagram, el músico compartió su postura respecto a todo el escándalo y como era de esperarse celebró la valentía de Yuridia por hablar del tema por primera vez y que se priorizara la salud mental; sin embargo, también dijo algo que alertó a los fans de la cantante al afirmar que lo que ha salido a la luz es poco comparado con lo que en realidad se vive por apoyar a la famosa. Pero aún con todo, resaltó que haber contado la verdad no es una forma de iniciar una guerra, sino de "no callarse más".

El músico no dudó en mostrarle su apoyo a Yuridia. (Foto: IG @elmatiasaranda)

"La admiro", el tierno mansaje del esposo de Yuridia para mostrarle su apoyo

Después de que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres emitiera el comunicado "Medios de comunicación deben fomentar una vida libre de violencia para las mujeres" tras todo lo que se dio a conocer en los últimos días y los videos que confirmarían los comentarios de gordofobia y bodyshaming hacia la exparticipante de "La Academia", Matías Aranda también salió a posicionarse al respecto.

"A mí no me interesa lo que Ventaneando tenga que decir de mi mujer. Pero sí me interesa lo que mi mujer tenga que decir de Ventaneando. Años haciéndole daño y ella siempre callando, lo único que hacían es intentar perjudicarla", escribió el músico en sus historias de Instagram.

Por otro lado, resaltó la admiración por su pareja porque finalmente decidió alzar la voz sobre todo el daño que Pati Chapoy, Daniel Bisogno y Pedro Sola le causaron cuando su carrera se encontraba en pleno auge. "La vida al fin y al cabo pone a la gente (emoji de una mierda) en su lugar y llegó el momento", agregó en el comunicado que rápidamente acaparó toda la atención. Asimismo, destaco que esto "no se trata de guerras", pero sí de no callarse más.

Horas antes la cantante le respondió a Daniel Bisogno. (Foto: IG @yuritaflowers)

En una segunda historia agradeció a quienes han salido a demostrarle su apoyo a Yuridia y a la vez tienen este cambio de pensamiento para alzar la voz; mientras que sobre el actual estado de salud emocional de su esposa, aclaro que las cosas son tal y como ella las cuenta ya que "se encuentra bien" y la mayor prueba de ello es lo que está logrando tanto a nivel artístico como al personal.

"Hay mucho más información que falta de los que también vivimos estas cosas en consecuencia a pertenecer al 'clan Yuridia', pero si me tuve que callar mucho. No pretendo hablar pero sí mencionar que lo que ella habla es más grande de lo que muchos piensan", detalló.

Cabe recordar que la primera vez que la cantante de "Amigos no por favor" compartió su postura en un par de videos de TikTok señaló que no sólo ella fue la víctima tanto de Ventaneando como de la prensa en general, hasta el grado de dañar bienes materiales e incluso involucrar a sus hermanitos, quienes entonces no superaban los 7 años de edad. Por lo que el pertenecer al "clan Yuridia" también habría involucrado a más personas víctimas de los taques.

Antes de terminar con su comunicado, Matías Aranda agradeció por empezar a hablar de la salud mental y del respeto por cualquier ser humano, mientras que a los fans les envió abrazos por haberles compartido videos con las cosas que se dijeron desde Ventaneando. "Les deseamos mucho amor", concluyó con su comunicado.

(Foto: IG @elmatiasaranda)

SIGUE LEYENDO

Yuridia responde a Daniel Bisogno por la polémica en Desafío de Estrellas: "Ellos abusa de su poder"

Yuridia responde a las nuevas versiones de Ventaneando con un desafiante video que probaría sus argumentos

En "Ventaneando" afirman que nunca agredieron a los hermanos de Yuridia, muestran video y todo