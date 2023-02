Yuridia responde a Daniel Bisogno por la polémica en Desafío de Estrellas: "Ellos abusa de su poder"

La batalla de declaraciones entre Yuridia, cantante mexicana, y los miembros de Ventaneando, programa de revista mexicano, continúan a través de las redes sociales. Esta vez fue el turno ex académica, quien se dirigió a Daniel Bisogno para aclarar, de una vez por todas, lo que pasó en el programa Desafío de Estrellas.

La cantante aseguró que no se fue del Desafío de Estrellas sin motivo, e indicó que Bisogno lo exageró todo. En realidad, contó, muchas de las cosas son inciertas, advirtió que no tiene pruebas para comprobarlo, pero tampoco ellos, y reveló que las cosas tienen dos versiones.

El conductor de Ventaneando aseguró, entre otras cosas, que Yuridia se fue corriendo y dejó el proyecto botado. Crédito: Instagram / @yuritaflowers

En primera instancia, aseguró que estaban en una casa abandonada en el Ajusco donde se grababa el reality d la primera generación; y negó que durante su estancia no estaba "echada", simplemente esperaba su turno en aquel lugar olvidado por todos.

Aseguró, además que uno de los productores le informaron que hicieron el show por ella, y que el premio estaba asegurado para ella, aunque no lo quisiera creer; sin embargo, aseguró que a ella no le importaban los millones de pesos en juego, ella quería motivación, y no la tenía, pues atravesaba por el dolor de la muerte de su hermano.

Esto lo sabían todos dentro del reality, pues hubo mucha gente que consideró injusto que ella ganara desde antes de comenzar, y los tratos no fueron realmente buenos. Además dijo que buscaban audiencia queriendo tratarla de manera despectiva, casi como a Jolette en La Academia.

Yuridia contó cada mínimo detalle. Crédito: Instagram / @yuritaflowers

También desmintió que se hubiera ido corriendo del foro, y sin avisarle nada a nadie. De hecho, informó, todo lo avisó desde una semana antes, pero la producción continuó con la esperanza de que ella volviera máximo un día antes de arrancar de manera oficial. A lo mejor unas horas antes.

"Para ese momento ya no estaba bien, no me la estaba pasando bien. habían muchas cosas turbias involucradas. Yo avisé que no iría, me ignoraron y siguieron adelante, como si yo fuera a aparecer el mismo día", recordó la cantante. "Me les fui y se cagaron, ahí empezó como me quisieron hacer ver como si estuviera loca, como si fuera prepotente y mamona".

Dijo que fue a partir de ahí cuando comenzó la campaña de desprestigio, e incluso la siguieron hasta Hermosillo, lo que dio pie al acoso a su familia, y continuó durante su embarazo, mismo que lo pasó escondida, en casa, con consultas nocturnas o de madrugada, todo con tal de no salir ante la prensa.

La cantante aseguró que los conductores abusan de su poder. Crédito: Instagram / @yuritaflowers

"Debería ser ilegal acosar y hostigar a las mujeres embarazadas, y mencionar en las revistas a cada rato que estamos embarazadas", concluyó la intérprete de grandes éxitos.

