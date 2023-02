Yuridia vs Ventaneando: famosos apoyan a la ex de La Academia tras los ataques

Luego que salió a la luz una entrevista que Pati Chapoy le realizó a Alex Montiel, el creador del polémico personaje “Escorpión Dorado”, en la parte final de la plática hubo una dinámica en la que el enmascarado hizo que la periodista hablara de algunas personalidades con las que ha tenido algunos roces, entre ellas Yuridia.

Chapoy aseguró que Yuridia ya no le da entrevistas debido a que ella y su equipo de trabajo le decían que estaba gorda, ante esto, la ex alumna de la Academia se defendió y en sus redes sociales aseguró que no solo por eso es que no daba entrevistas a Ventaneando sino porque éstos fueron los causantes que la cantante pensara en acabar con su vida debido al acoso que sufrió tanto ella como su familia; ahora otros famosos han salido a defender a la intérprete de “¿Con qué se pega?”.

Y es que, tras la respuesta de Yuridia a la declaración de Pati Chapoy, la producción de Ventaneando preparó una contundente respuesta en contra de la cantante la cual fue emitida en la emisión del programa de espectáculos de este jueves 9 de febrero, lo que provocó que otros famosos salieran en defensa de la ex académica.

Famosos defienden a Yuridia

Luego de la emisión en la que Linet Puente, Rosario Murrieta, Pedro Sola y Daniel Bisogno coinciden en que Yuridia no es una mujer feliz y que reniega de su talento, además de asegurar que la cantante está mintiendo en todo pues negaron haber sido parte de los ataques a la cantante, amigos del medio y colegas de la ex académica salieron en su defensa.

Entre los famosos que se pronunciaron a favor de Yuridia y mostraron su apoyo incondicional fue el cantante Mauricio Martínez quien hace unos meses recibió ataques por parte de Pati Chapoy y su equipo de trabajo quienes se lanzaron en su contra tras revelar que había sido víctima de abuso por parte de Antonio “N”, quien fuera exrepresentante del Grupo Mercurio.

Tras la polémica de Ventaneando y Yuridia, Mauricio Martínez utilizó sus redes sociales para mostrar su apoyo a su colega y exponer al programa de espectáculos, pues asegura que es lamentable que no entiendan y continúen lastimando gente mientras ellos están sentados en un foro de televisión.

“Es verdaderamente lamentable leer que cierto programa de chismes de mi país y quienes participan en él de plano no han entendido nada y siguen lastimando a personas con su veneno, metiéndose con el físico de artistas, solapando a criminales, re-victimizando a víctimas, y un LARGO etcétera”, escribió Mauricio en su twitter

El actor de teatro musical, también escribió que tiene la esperanza en el que algún día la gente deje de alimentar y darle atención a “la basura que producen”, pues no olvida que es un programa en el que critican el físico de artistas, solapan criminales y re-victimizan a víctimas, finalmente envió un mensaje de solidaridad a Yuridia.

“Todo mi apoyo y solidaridad para ti, @yuritaflowers. Tu talento habla por si solo...y todo tarde o temprano cae por su propio peso. Nunca dejes de alzar la voz. Eres ejemplo para muchísimas personas. Un abrazo muy fuerte y solidario desde acá”, finalizó Mauricio.

Además de Mauricio Martínez, también Mauricio Mancera demostró su apoyo a Yuridia, aunque lo hizo de una forma más sutil y sin mencionar nombre del programa ni de los conductores.

Así mismo, Matías Aranda esposo de Yuridia siempre incondicional al amor de su vida, al igual que su gran amigo Mario quien también es exalumno de La Academia y hasta Kika Edgar se pronunció a favor de la cantante.

