Exrepresentante del grupo Mercurio recibe orden de comparecencia tras ser acusado de abuso sexual

Fue el pasado año luego que Sasha Sökol decidió romper el silencio sobre su relación con el productor Luis de Llano que otro artista también se pronunció y reveló que él fue acosado Antonio “N” quien fue representante del exitoso grupo varonil “Mercurio”, se trata del actor y cantante Mauricio Martínez quien no dudó en actuar legalmente en contra de su acosador.

Fue en el mismo 2022 cuando Martínez interpuso una denuncia en contra de Antonio “N” por presunto abuso sexual, el actor y cantante se presentó en el Bunker de la Fiscalía la cual está ubicada en la Colonia Doctores para hacer formalmente la acusación, ante esto, como era de esperarse el exrepresentante de Mercurio no se presentó a la audiencia inicial por lo que ahora enfrenta un giro de comparecencia.

Mauricio Martínez anuncia que Antonio “N” no se presentó a la audiencia

Fue por medio de sus redes sociales, más específicamente en su cuenta oficial de instagram que Mauricio Martínez compartió un comunicado de prensa en el que informó a los medios de comunicación e interesados en el tema sobre la audiencia que se habría llevado a cabo este 26 de enero por la acusación del delito de abuso sexual en contra de Antonio “N”.

Sin embargo, de acuerdo con el documento mencionado anteriormente, los representantes legales del acusado sí se presentaron pero éste jamás llegó, por lo que el juez que lleva el caso emitió un giro de comparecencia.

¿Qué es un giro de comparecencia?, esto lo emite un juez luego de que el acusado hace caso omiso a las notificaciones que la Fiscalía General de Justicia le hace llegar; debido a lo anterior, Antonio “N” deberá presentarse el próximo 13 de febrero en el horario de las 12:45 hrs.

“El juez de la Unidad de Gestión 5 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México decidió girar una orden de comparecencia con la instrucción de presentarse personalmente el día 13 de febrero a las 12:45 horas en el mismo lugar”, se lee en el comunicado

En dado caso que el acusado vuelva a hacer caso omiso a la petición del Juez, entonces, las autoridades actuarán más severamente y girarán una orden de aprehensión en contra de Antonio “N”.

Foto: IG @martinezmau

Además de Mauricio, otras víctimas alzaron la voz

Mauricio Martínez reveló durante una entrevista para el Programa Hoy en 2022, que luego de haber hecho la denuncia de lo que le sucedió hace 20 años a través de redes sociales, comenzó a recibir mensajes de otras víctimas de Antonio “N” quienes eran menores de edad cuando éste presuntamente los habría acosado.

Debido a lo anterior, Mauricio junto con su equipo de abogados crearon el correo nosotrostambien1@gmail.com para que quienes hayan sido abusados, acosados denuncien a través de ese correo y así el cantante y actor apoyará a quienes lo contacten a través de ese medio.

Por último, Martínez resaltó que si él denunció es porque esto ya no debe ocurrir pues lo que él vivió fue no fue una violación a su cuerpo sino a sus sueños, además aseguró que él no miente y no necesita ni fama ni publicidad.

