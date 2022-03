'Un impresentable': Pati Chapoy llama 'basura' a Mauricio Martínez tras denuncia contra Toño Berumen

Tras la denuncia de abuso de Sasha Sokol contra Luis de Llano, Mauricio Martínez decidió romper el silencio y señaló de acoso al productor Antonio Berumen; sin embargo, Pati Chapoy arremetió en contra el actor llamándolo “basura” y asegurando que miente.

El actor compartió en sus redes sociales que durante una audición Toño Berumen habría intentado tocarlo, además de que le pidió que tomara un baño cuando Mauricio Martínez ya se había percatado que había cámaras de video en la regadera.

Te puede interesar: Cynthia Klitbo revela cómo se expresaba Luis de Llano de Sasha Sokol | VIDEO

“Salí bastante nervioso y canté. Me dijo ‘estás muy tenso; ¿por qué no te das un baño?'. Se me revolvió el estómago. En eso quiso masajearme el cuello y en un abrir y cerrar de ojos, su mano ya estaba en donde no tenía que estar. Lo empujé, le menté la madre y salí corriendo”, compartió el actor.

Al respecto, la periodista de espectáculos arremetió en "Ventaneando" asegurando que Mauricio Martínez miente: "Pero por qué le creen a este tipejo de Mauricio Martínez que es un impresentable, dice puras mentiras (...) Es una basura, ni volver a tomarlo en cuenta para nada".

“Siento y un poco fuera de lugar y de tiempo lo que pasa con Mauricio Martínez”, añadió Daniel Bisogno señalando que el actor habría aprovechado la situación con Sasha Sokol para hacer su denuncia.

Mauricio Martínez responde a Pati Chapoy

El actor no dudó en responder ante las polémicas declaraciones de Pati Chapoy, mismas que en redes sociales desataron una ola de críticas en su contra donde los internautas les reclaman defender al agresor.

“Sin palabras, de mí podrían decir lo que quieran, pero me acusa la razón y digo la verdad. Pobre México. Gracias a Dios ya no vivo ala ni tengo que tratar con ustedes”, compartió el actor en su cuenta de Twitter.

Te puede interesar: ¿Yordi Rosado bajará la entrevista con Luis de Llano de YouTube? Esto respondió

“Aún así, les mando bendiciones y ojalá le crean a víctimas en un futuro que salgan a denunciar a sus agresores, por más que los conozcan o hayan trabajado juntos. Yo a Luis de Llano lo quise mucho por que me apoyó en mi carrera pero no por eso justifico su crimen ni lo defiendo”, añadió.

SIGUE LEYENDO:

¿Quién es Toño Berumen? El manager de Magneto y Mercurio es señalado de acosar a hombres jóvenes

"Ella se llenó de amor": La canción de Pandora que está inspirada en Sasha Sokol | VIDEO

Sasha Sokol: El día que Luis de Llano confesó si él era "El Carnal de las estrellas" | VIDEO