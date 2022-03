¿Quién es Toño Berumen? El manager de Magneto y Mercurio es señalado de acosar a hombres jóvenes

El hombre que dedicó gran parte de su vida a la farándula, ahora está enfocado en la espiritualidad, sin embargo, en horas recientes ha sido foco de la polémica por declaraciones sobre supuestos abusos de su parte cuando figuraba como promotor de artistas en los años 90 y parte de los dos mil.

Es Toño Berumen, el encargado de llevar al éxito a figuras juveniles de antaño como Menudo, Magneto, Mercurio y Kairo, conceptos similares de lo que se denominó una "boy band", emulando en su momento a bandas como The Backstreet Boys o los New Kids on The Block, en inicios de los 90.

Berumen también es pieza fundamental en el éxito y ascenso de las carreras de otro artistas como Pedro Fernández, Fey, Lucero y recientemente la joven cantante e influencer, Danna Paola.

Cabe destacar que sus mayores éxitos como productor y manager surgieron de la mano de Magneto, y después en menor medida por sus otras creaciones, con todos ellos, estaba encargado de elegir a sus miembros, los temas, el concepto y las coreografías.

Gracias a ese trabajo, agrupaciones como Magneto, son de las más recordadas por el público y siguen en el gusto de la gente a pesar del paso de los años y no solo eso, les dio la oportunidad de hacer otros proyectos en cine o en televisión.

Polémica con un actor

Por esa razón, sus "elegidos" (como Elías Chiprout) hablan bien de él, a pesar de que en las últimas horas ha estado inmerso en el ojo del huracán por un tuit polémico del actor Mauricio Martínez, quien lo señaló por presuntamente ser un abusador.

El actor radicado en los Estados Unidos, aprovechó la denuncia que la cantante y actriz Sasha Sokol hizo la noche del 8M, en contra del productor Luis de Llano Macedo, para arremeter en contra de Berumen, a quien acusó de haberlo tocado durante una reunión en casa del productor en la ciudad de México.

Martínez además señaló que el excantante y ahora conferencista, Eduardo Verastegui, sigue en contacto con él (Berumen), y criticó sus supuestos acercamientos con la religión.

Lo anterior va de la mano con lo último que se sabe sobre la carrera de Berumen, quien ha estado más ligado a la religión.

En 2012 fue el encargado de coordinar la visita del Papa Benedicto XVI en México y después fue el representante en México de los Museos del Vaticano y responsable de la instalación de la réplica de la Capilla Sixtina en nuestro país.

SEGUIR LEYENDO:

"Ese cerdo": ahora Mauricio Martínez denuncia intento de abuso de Toño Berumen

"Nunca fuimos el condón": el terrible comentario de un Mercurio tras denuncia de Sasha a Luis de Llano

¡Regresa el 90's Pop Tour! Esto es todo lo que sabemos