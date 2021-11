¡Regresa el 90's Pop Tour! Esto es todo lo que sabemos

Luego de más de año y medio de estar parados debido a la pandemia por Covid-19, el elenco del exitoso show de los ‘90s Pop Tour’ regresa con nuevos bríos y con un elenco renovado para deleitar a los fans de la buena música de la década de los 90.

El elenco que incluye a grupos como Magneto, liderados por Alan, o las JNS (muy socorridas en el periodo pandémico, por sus coreografías en las jornadas de vacunación), además de Ana Torroja y otras celebridades, ya calientan motores con miras en su presentación del próximo 26 de noviembre en el escenario de la Arena Ciudad de México, al norte de la capital del país.

En entrevista con el programa ‘De primera mano’ del periodista Gustavo Adolfo Infante, el productor, cantante y empresario Ary Borovoy confirmó que sus excompañeros de ‘OV7’ no estarán presentes en esta primera etapa

“OV7 no estará presente en este ‘90s Pop Tour, no es el grupo que mucha gente cree que es el grupo sorpresa, lo tengo que decir para evitar crear falsas expectativas, sobre todo para la gente que está comprando un boleto…en esta ocasión OV7 no está, más adelante no lo sé y primero tenemos que determinar si hay o no una gira comprometida e incluso vendida”.