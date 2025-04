Alejandro Fernández reacciona a los señalamientos que hizo Gerardo Ortíz en su contra: “nunca he tenido amenazas"

Fue el pasado mes de marzo cuando el juicio en contra de Ángel del Villar comenzó, dando como resultado que la corte lo declaró culpable de haber violado la ley de Kingpin y otros cargos federales, durante el juicio en contra del empresario acudió el cantante Gerardo Ortiz quien en sus declaraciones mencionó a Alejandro Fernández quien supuestamente también habría recibido unas cartas advirtiéndole de no presentarse en un evento organizado por el fallecido Jesús Perez.

Debido a lo anterior es que en un reciente encuentro con la prensa mexicana, Alejandro Fernández fue cuestionado sobre lo que dijo Gerardo Ortiz sobre él, lo que le provocó mucho asombro, pues el intérprete de “Me dediqué a perderte”, dijo que no estaba enterado de nada.

Como lo mencionamos anteriormente, durante un breve encuentro con la prensa, Alejandro Fernández fue cuestionado sobre las declaraciones del intérprete de corridos, en las que aseguró que “El Potrillo” recibió unas cartas de advertencia sobre no actuar en algunas presentaciones que estaban organizadas por Jesús Pérez quien fue ligado a un grupo criminal.

Ante esta situación, visiblemente sorprendido, Alejandro aseguró que él no recibió nada, como lo dijo Ortiz, por lo que pide al cantante de corridos que las muestre.

Un tanto molesto e incómodo, Alejandro Fernández dejó claro a los reporteros que él no tiene ningún tipo de problemas con nadie, pues, la única forma que conoce de trabajar es la que su padre, Don Vicente Fernández le heredó, por lo que a lo largo de su carrera jamás ha tenido ningún tipo de problema ni amenaza.

“Yo nunca he tenido problemas con nadie, y de hecho, ustedes podrán ver en cualquier lugar nunca he tenido amenazas, ni me han dicho nada, creo que he trabajado profesionalmente, muy profesionalmente que es una de las cosas que me dejó mi padre y digo, cada quien trabaja como quiere como quiere trabajar, pero, yo trabajo de la maner en la que inicié como me enseñó mi papá, no tengo nada que deberle a nadie”, finalizó Alejandro Fernández