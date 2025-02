Hombre asesina a su esposa e hijos delante de todos sus vecinos: "se volvió loco con el cuchillo"

Vecinos de Jersey City- en Nueva Jersey, Estados Unidos - quedaron conmocionados tras el brutal asesinato de una mujer y sus dos hijos menores de edad, quienes fueron masacrados por el padre de familia. De acuerdo con las narraciones de los testigos, el sujeto se tornó violento y comenzó a atacar a su familia, sin importarle que todos los vecinos lo estaban mirando.

El crimen ocurrió el pasado 30 de enero, cuando Napoleón Romero-Anduray llegó a visitar a su ex pareja Luisa Burbano Gutiérrez y a sus hijos: Juan y Diana. Hasta ahora, se desconocen las causas por las que comenzó el ataque, pero los vecinos de la mujer comentaron que el agresor la apuñaló a ella y a sus hijos en repetidas ocasiones, para posteriormente tratar de suicidarse.

Al respecto, el alcalde de la ciudad, Steven Fulop, lamentó los hechos y confirmó que Napoleón Romero-Anduray quedó detenido. El funcionario aseveró que el agresor trató de suicidarse con un cuchillo, tras haber cometido los crímenes, pero no habría logrado su cometido. Añadió que los vecinos que presenciaron el hecho violento recibirán ayuda de trabajadores sociales, al igual que los familiares de las víctimas asesinadas.

Vecinos vieron el asesinato de la mujer y sus hijos

El agresor tenía antecedentes de violencia. Foto: @nickmuoz

Medios de comunicación en inglés entrevistaron a los vecinos de las víctimas, quienes detallaron el horror que vivieron cuando se percataron de lo que había sucedido. En entrevista con el diario The New York Post, el administrador del edificio donde vivía Luisa Burbano Gutiérrez dijo que él vio el cuerpo de la colombiana mientras su ex pareja sostenía un cuchillo en su mano, lo que lo hizo alertar a la policía rápidamente.

"Traté de ayudarla a ella y a los dos niños, pero cuando abrí la puerta, el tipo tenía un cuchillo en la mano y la apuñaló (...). Se volvió loco y mató a los dos niños y a la madre", dijo el hombre para la prensa estadounidense. Agregó que él no vio a los niños, puesto que el agresor lo empezó a perseguir con el arma: "no vi dónde estaban los niños, pero entonces vino hacia mí y salí corriendo. Cerré todas las puertas y llamé a la policía".

¿Quiénes eran las víctimas de este ataque?

La mujer fue asesinada por su ex pareja. Foto: @radio1040am

Luisa Burbano Gutiérrez era una mujer originaria de Popayán, en Cauca, Colombia. Según las personas que la conocían, la colombiana tenía una relación violenta con su agresor. Algunos de sus vecinos rememoraron que en una ocasión, la mujer y sus hijos tuvieron que llamar a las autoridades para que arrestaran a Romero-Anduray. Quienes vivían cerca de la pareja aseguraron - a la prensa local - que era usual escuchar gritos y peleas entre la pareja.

Tras los homicidios, el Departamento de Policía de Jersey City dio a conocer que el caso está siendo investigado como un acto de violencia doméstica. Por estos crímenes, Napoleón Romero-Anduray está enfrentando un proceso penal por los delitos de asesinato en primer grado y posesión ilegal de armas.

