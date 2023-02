Yuridia explota tras justificación de Pati Chapoy y Ventaneando: "No necesito disculpas"

Yurida no se quedó callada después de que Pati Chapoy y los conductores de Ventaneando salieran a deslindarse de las acusaciones que hizo contra el programa y su titular. La cantante tomó sus redes sociales para colocar un mensaje en el que indicó que no necesita disculpas y resaltó que contrario a la justificación que dieron los presentadores, ella ha hecho una carrera exitosa a pesar de las críticas y la supuesta campaña de desprestigio que se ha hecho en la emisión.

Este jueves, los presentadores de la televisora del Ajusco se defendieron después de que la intérprete de "Ángel" los señalara por hacer comentarios gordofóbicos en su contra. A pesar de que en todo momento los miembros de la emisión vespertina resaltaron su talento, también indicaron que está tratando de buscar responsables por la "etapa obscura que vivió", en tanto Daniel Bisogno destacó que "es una exitosísima cantante pero ella no es feliz con tener ese talento".

Yuridia responde a Ventaneando

Ante las declaraciones de los conductores de espectáculos, Yuridia habló al respecto y dejó ver que no estaba sorprendida de las justificaciones que dieron en el programa en vivo. La ex integrante de La Academia destacó que la empresa no va a admitir el error que cometió debido a que quiere evitar demandas, asimismo, señaló que ella ha tenido una exitosa carrera a pesar de todas las cosas que le han dicho sobre su apariencia física y desacreditaciones.

Yuridia contesta a Ventaneando Foto: Captura de pantalla

“Pedir una disculpa es aceptar un error. Cosa que esa empresa no va a hacer porque se tienen que evitar demandas, no olvidemos que de esas ya tienen muchas. Ojo: no necesito disculpas, a mí nadie me va a regresar los años que perdí, pensando si vivir era opción para mi o no. Y si estoy aquí no es gracias a ellos, es a pesar de ellos y de eso no tengo dudas”, destacó en sus historias de Instagram, en donde tiene un millón de seguidores, quienes la han apoyado en esta polémica.

La intérprete de "Que Agonía" también mostró que en la cuenta de Twitter de Ventaneando fue bloqueada después de que exhibió a la emisión liderada por Pati Chpoy. La ex Académica no fue la única a la que se le limitó el acceso a esta red social del programa, pues varios usuarios indicaron que se les hizo lo mismo al tratar de defenderla y hacer algunos comentarios recordando todos los ataques que hicieron los conductores hacía la artista a lo largo de su carrera.

La polémica se desató después de que la titular del programa de Tv Azteca declarara en una conversación con "El Escorpión Dorado" que la cantante, de 36 años, no le da entrevistas a Ventaneando desde que los conductores comentaron que estaba "gorda". Sin embargo, la intérprete señaló que no fue sólo por eso, sino que cuando tenía 18 años acosaron a su familia e hicieron una campaña de desprestigio en su contra, asimismo reveló que las cosas llegaron a tal grado que pensó en ya no vivir.

Ventaneando bloqueó a Yuridia en Twitter Foto: Captura de pantalla

Ante toda la polémica, Yuridia aseguró que ha recibido muchos mensajes de cariño por parte de sus fanáticos y personas que la apoyan en este proceso, incluso Alex Montiel, quien interpreta a "El Escorpión Dorado", se comunicó con ella para preguntarle cómo estaba y que no era su intensión hacerla sentir mal, no obstante, dijo que son grandes amigos. Finalmente, aclaró que a pesar de que ha llorado durante estos días al recordar este episodio de su vida, en estos momentos se encuentra muy bien y estable mentalmente.

