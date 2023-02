VIDEO | Así fue el primer día que Flor Amargo cantó en la calle: "Yo no sabía ni que iba a pedir dinero"

Emma Mayte Carballo Hernández, mejor conocida como "Flor Amargo" es una talentosa música que se hizo viral en redes sociales por su carismática forma de ser y su original forma de tocar el piano, misma que le permitió ser contactada por el equipo de "La Voz", el cual la invitó a participar al reality en el que terminó logrando ser una de las semifinalistas.

Pero previo a aparecer en el aclamado programa, Flor Amargo ya contaba con un público de seguidores, mismo que la conoció en las calles del Centro Histórico y el Metro de la Ciudad de México, lugares en los que la intérprete comenzó con su carrera musical.

Por ello, en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la polémica cantante que en más de una ocasión fue interceptada por policías que incluso le quitaron sus instrumentos musicales, decidió hablar del primer día en el que cantó en la calle, suceso que literalmente cambió su destino, pues a pesar de que sus familiares temían por su integridad e incluso se avergonzaban de ella, Flor Amargo siempre estuvo segura de que un día estarían orgullosos de ella y de lo que podía lograr.

Así, luego de la corrieran de su trabajo como maestra, en uno de sus cumpleaños Flor Amargo decidió comprarse una bocina con la cual emprendió su primera aventura como artista callejera, esto luego de que muchos lugares la rechazaran por no ser famosa: "Llegué a avenida Juárez, puse mi bocina, yo no sabía ni que iba a pedir dinero; allí donde mi mamá se formaba pa' meter sus demandas su hija se puso a cantar con guitarra", declaró Flor Amargo en "El Minuto que Cambió mi Destino".

Curiosamente, su intención original no era pedir dinero, ya que lo que ella quería era que la gente conociera su música, por lo que grande fue su sorpresa cuando la gente comenzó a darle monedas al apreciar su talento, mismo que la ayudó a sobrevivir y pagar su renta.

A pesar de que Flor Amargo aseguró que comenzar a cantar en la calle le cambió la vida, así como descubrió una familia en la comunidad de músicos callejeros y su público, también vivió experiencias desagradables, tal y como una ocasión en la que un joven le aventó un montón de monedas en la caja en la que estaba recolectando la contribución que las personas daban a su talento.

Sin embargo, este acto no fue visto por la exparticipante de "La Voz" como una humillación, ya que de hecho, ese día aprendió una lección de humildad y con mucho sentimiento tomó las monedas y parafraseó las palabras del joven, quien le dijo de manera despectiva "toma para que tragues", sin embargo, ella le dio un nuevo significado a estas palabras:

"Me acuerdo que me llegó un rayito de luz y sentí como que: 'tiene razón pa' que trague, pero que honorable lo que hago' y tomé sus monedas y dije: 'Tomo tus monedas pa' tragar y esos comentarios los suelto y los dejo porque es un odio y eso es de él, no es mío; ahí aprendí lo que era la humildad", confesó Flor Amargo en "El Minuto que Cambió mi Destino".