Flor Amargo explica qué es ser "no binarie": "Yo defino mi sinfonía, de qué género la quiero"

Flor Amargo nuevamente se roba la atención de las redes sociales, pues después de que hace algunos días se hiciera viral por llorar al ser criticada por usar el lenguaje inclusivo, ahora tomó sus plataformas para explicar qué es ser no binario. Por medio de la música, la cantante trató de que sus fanáticos entendieran la diversidad que existe para la expresión de género, por lo que hay muchos que no se identifican como hombre o mujer.

La intérprete de "Busco alguien" y "Tiempo", compartió en sus redes sociales como Twitter e Instagram un video en el que se dispuso a tocar su piano para enseñar sobre el género no binario. "Explico con un piano mi género trans es decir no binarie. Haz de tu vida una sonata de mil géneros", escribió la artista para acompañar su pequeño clip de poco más de dos minutos en el que a la par de que toca el instrumento, trata de exponer la identidad de algunas personas que pertenecen al colectivo LGBTTTIQA+.

Flor Amargo explica qué ser "no binarie"

“Tú naces o siendo una nota negra o siendo una nota blanca, en cuestión de órganos sexuales puedes tener pene, puedes tener vulva”, dijo la cantante al empezar su explicación sentada frente a un piano, el cual tocó para tratar de dar a entender su punto, pues de acuerdo a lo que indicó en su clip, las personas "construyen" lo que van queriendo. Destacó que "la nota con la que se nace" no define la identidad de género ni la sexual, pues hay muchas cosas más.

"Yo no nada más soy cuerpo, yo puedo crear toda una sinfonía con notas negras y blancas, por qué quedarme con lo que me dicen que tengo que tocar en la vida. Hay notas blancas y negras, pero yo decido cómo quiero una sinfonía, de que género la quiero, cómo quiero que suene, has que tu vida suene como tu quieras, no como la sociedad”, sentenció Flor Amargo, quien constantemente llama la atención por su forma de expresarse.

En este sentido, la intérprete explicó que no cree en lo binario: “Cero en hombre, mujer, no binarie, géneros, géneros, géneros, infinidad, que no te defina lo de afuera defínete tú, con tu alma con sus convicciones, con tu ser, con tus sentimientos", dijo para concluir el video que inmediatamente se hizo viral en las redes sociales, pues generó un debate entre los usuarios, pues mientras algunos la apoyan, hay otros que la critican duramente.

La cantante se declaró no binarie IG @floramargoo

Si bien se pueden leer comentarios de sus detractores que se niegan a aceptar a los que se definen como no binarios, así como el lenguaje inclusivo, también hay algunas personas trans que comentaron el video y que le recordaron que los artefactos como los pianos no sufren violencia, además extendió el debate si los miembros de la comunidad trans también son no binarios, ya que algunos sí se definen por el género masculino y femenino.

