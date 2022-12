Flor Amargo rompe en llanto tras críticas por usar lenguaje inclusivo: “Soy no binarie”

Flor Amargo se convirtió en tendencia en redes sociales durante las últimas horas debido a que publicó un video en el que rompió en llanto ante las críticas por identificarse como “no binarie” y por utilizar lenguaje exclusivo, por lo que la grabación de la cantante generó todo tipo de opiniones entre los internautas.

Fue a través de todas sus redes sociales donde Flor Amargo difundió un video de alrededor de un minuto, en el cual dio a conocer que su próximo disco se llamará “No Binarie” y explicó que el motivo de elegir dicho nombre es para tratar de darle identidad a todas aquellas personas que, como ella, no se apegan a los estándares heteropatriarcales, no obstante, rompió en llanto al hablar del tema pues confesó haber sido rechazado en más de una ocasión por este motivo y por usar lenguaje inclusivo.

“Toda la gente se me ha ido encima por usar lenguaje inclusivo “ese no es el lenguaje español”, “no existen las personas no binarias”, no existo, nunca existí para la sociedad, nunca existe, o sea, ¿me están diciendo que no existo? ¡claro que existo! Soy no binarie, ni hombre ni mujer, soy un alma y así se va a llamar mi disco, ‘No binarie’”, expresó entre lágrimas la cantante.

Para finalizar su video, Flor Amargo aseguró que su próximo disco estaría dedicado para todas las personas que se identifican como “no binaries” y de paso criticó que todavía se obligue a encasillar a las personas en alguno de los dos géneros socialmente aceptables.

" Y a todas las personas que han sufrido tanto siendo un género que quizá no quieren, no encajan, pero a fuerza la sociedad te quiere hacer o eres hombre o eres mujer, como si el cuerpo fuera todo lo que nos define les digo que este disco es para ti”, finalizó Flor Amargo, quien hace unos meses fue víctima de una estafa.

Flor Amargo recibe críticas tras anunciar su disco “No Binarie”

El video en cuestión de Flor Amargo se hizo viral en las distintas plataformas en las que fue compartido y aunque recibió algunos cuantos comentarios de apoyo, solidaridad y comprensión la mayoría de ellos fueron burlas de sus detractores, quienes aseguraron que la cantante ya estaba perdiendo la cordura, incluso, algunos la insultaron, sin embargo, la intérprete de “Busco a alguien” no respondió a ninguno de los ataques de los internautas.

Cabe mencionar que, fue en diciembre de 2020 cuando Flor Amargo se declaró homosexual y hasta dio a conocer que tenía una novia llamada “Lolita”, sin embargo, hace unos meses se declaró del género “no binarie”, por lo que desde entonces se ha visto involucrada en diferentes polémicas sobre este tema.

