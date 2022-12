Flor Amargo da consejos para contestar a las críticas en la cena de Navidad y la tunden en redes

Flor Amargo no para de estar en medio de la polémica, pues a pesar de que intenta dar consejos y explicar temas importantes en sus redes sociales, recibe muchos comentarios negativos por parte de los usuarios de internet, como le pasó este viernes, cuando compartió en su cuenta de Instagram un video en el que habló de como contestar a los familiares que hacen críticas durante la cena de Navidad, sin embargo, algunas personas la tundieron y le dejaron fuertes mensajes.

La cantante compartió un Reel en su cuenta de la plataforma de Meta, en donde tiene 762 mil seguidores en el que habló sobre las familias tóxicas durante la cena de Navidad, quienes hablan del físico y de los logros de los demás, juzgando y señalando, en vez de convivir en paz. A pesar de que es una situación que algunas personas viven en sus casas, los internautas consideraron que está dando mensajes negativos en estas fiestas y que en las últimas semanas ha hecho videos que no tienen sentido.

Tunden a Flor Amargo por sus consejos

"El mejor regalo de Navidad que podemos dar este año es dejar de criticar, no te sientas con el derecho de dar tu opinión si nadie te la pide. #navidad #navidad2022 #dejadecriticar #critica #criticasocial #notedejes #christmas #christmas2022", fue la frase y los hashtags que utilizó la intérprete de "Busco alguien" y "Tiempo", para publicar el polémico clip que ha generado un descontento con sus seguidores, que están en desacuerdo con su opinión.

"Creo que en lugar de ser cena de Navidad de la familia, es cena de Navidad de las serpientes porque todas y todos se la pasan criticando cómo te ves, de lo que lograste y lo que no lograste (...), yo te quiero decir que no hagas caso, porque la gente está diseñada a criticarte a tratarte como te ve", dijo en el video la intérprete, que hace unos días también fue señalada por tratar de explicar lo que es ser una persona "no binarie".

"Por eso estamos como estamos, porque nada más vemos la cáscara, no vemos lo de adentro (...) Nos han enseñado a criticarnos por la cáscara, a vernos por la cáscara (...) Tu vales no por lo que vistes, no por lo que ganaste. ¡tu vales por lo que eres por dentro!", indicó de manera efusiva Flor Amargo, quien trató de dejarle un mensaje de apoyo a sus seguidores que viven con familias tóxicas e irrespetuosas, no obstante, algunos no lo tomaron muy bien, pues señalaron que esa no es la realidad.

Tunden a Flor Amargo por sus críticas a la familia Foto: Captura de pantalla

“¿Ya has considerado tomar terapia? Con humildad te lo pregunto y es en serio”, “No generalices!! No en todas las familias es igual”, “Que ped*** tenés flor amargo!!! Anda a seguir tocando el piano” y "Mi reina cada quien platica cómo le va en la feria, ánimo mujer virtuosa", fueron algunos de los comentarios que se pueden leer, sin embargo, también están aquellos que salieron a su defensa "Ahora resulta que en todas las familias hay paz y armonía, si es su caso que cool pero para qué venir a opinar aquí si no es su caso".

En los últimos días Flor Amargo ha estado en medio de la polémica debido a sus diversos videos, entre ellos uno en el que lloró porque fue duramente criticada por utilizar lenguaje inclusivo. A pesar de todo, la artista sigue siendo muy activa en sus cuentas oficiales, siendo Instagram una de las que más utiliza para hacer llegar sus mensajes de amor y por su puesto su música a sus seguidores.

