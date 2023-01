Flor Amargo asegura que, como ella, el cielo es no binarie: “Ni es Luna, pero tampoco es Sol"

Flor Amargo volvió a encabezar las listas de tendencias en distintas redes sociales durante las últimas horas debido a que publicó un video en el que hizo una disertación más que particular en la que aseguro que, al igual que ella, el cielo es del género no binarie, por lo que su discurso causó todo tipo de reacciones en redes sociales donde su grabación ya se hizo viral.

Fue a través de su perfil oficial de Twitter donde Flor Amargo difundió el video en cuestión, el cual, fue grabado desde alguna calle de la Ciudad de México y en su grabación, la extrovertida cantante aseveró que el cielo es del género trans, tal como lo es ella y procedió a explicar sus motivos.

“Hola, el cielo es no binarie, les voy a explicar por qué el cielo es no binarie como yo”, comenzó Flor Amargo y prosiguió: “El cielo sólo es el vehículo por el que transitan el día y la noche el Sol y la Luna, ni es Luna pero tampoco es Sol, fluye, deja que sus energías le llenen, por ejemplo, de estaciones, la luna es la que dice las estaciones, cuando hay luna llena la marea sube, así hay una Luna en mí porque yo soy un cielo, ni soy Sol y ni soy Luna, ni soy día ni soy noche, hay días en los que me levanto con una energía y quiero llorar pero me han dicho que por ser mujer, las mujeres son neuróticas y no sé qué, pero qué creen, el término “mujer” lo inventó un hombre blanco con todo el privilegio y un rebelde inventó “no binarie”, yo soy no binarie y como aquí todo debe ser nombrado les digo yo soy trans, soy no binarie, no me encajen en dos, yo soy un cielo, ni día ni noche, ni Sol ni Luna, soy todo”, señaló la cantante.

Como se mencionó antes, la polémica disertación de Flor Amargo le valió convertirse en blanco de todo tipo de críticas por parte de los usuarios de la mencionada plataforma donde fue tachada de “ridícula” y hasta de “loca”, además, otros aseguraron que podría tener problemas mentales pues no logró hilar correctamente su idea, mientras que algunos otros usuarios de redes mencionaron que "solo quiere un poco de atención" y otros se tomaron el asunto con humor e hicieron memes aprovechando la situación.

“Yo ya no tengo género”

Tras la ola de críticas y comentarios en contra de Flor Amargo, la cantante decidió lanzar una canción dedicada para todos sus detractores y para las personas que no reconocen al género no binarie y fue contundente al asegurar que ya no tiene género.

“Mensaje para lxs que me odian y la gente transfóbica, soy trans. ¿Qué pasaría si naces y no le comunican a nadie si fuiste niño o niña, simplemente no le dices a nadie ¿cómo te tratarían? Como a un ser, pero desgraciadamente lo primero que haces cuando naces es cortarte la libertad al imponerte un género, yo ya no tengo género, no binarie y les voy a cantar una canción para que se destraben” señaló la cantante y enseguida comenzó su interpretación.

