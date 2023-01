VIDEO | José José y la desgarradora revelación sobre su alcoholismo: "bebía las 24 horas"

José Rómulo Sosa Ortiz, mejor conocido por millones como José José falleció el 28 de septiembre de 2019 y a lo largo de su vida enfrentó una gama de situaciones sentimentales y polémicas personales que lo llevaron a estar siempre bajo los reflectores mediáticos, entre ellos sus problemas de alcoholismo y su lucha contra las adicciones, los cuales lo llevaron en algunas ocasiones a internarse para superarlos.

Fue en la década de los 80 cuando el también llamado “Príncipe de la Canción” se refirió abiertamente a estas adicciones durante una entrevista que mantuvo con el periodista Ricardo Rocha, momento en el que profundizó sobre el problema de alcoholismo al cual se encontraba en aquellos momentos haciendo frente. Como recuerdo de aquel encuentro, en redes sociales se dio a conocer el video, que data de 1981, en el que el famoso cantante confesó que llegó a beber 24 horas al día.

El cantante habló acerca de sus problemas de alcoholismo con el periodista Ricardo Rocha. FOTO: Instagram

"Me sucedió a mí, que yo bebía las 24 horas": José José

José José fue entrevistado por el periodista Ricardo Rocha en 1981 en donde habló de su problema de alcoholismo: "El proceso, la captura del alcoholismo hacia el individuo es casi imperceptible (...) Y la mayoría de las veces el bebedor social o la gente con posibilidades de salir al lugar de moda, etcétera, bebe diario por las noches", contó el artista nacido en 1948 en la colonia Clavería de la Ciudad de México.

José José se internó en algunas ocasiones para superar sus adicciones. FOTO: Instagram

Cuestionado acerca del momento en el que la persona se da cuenta de que ya existe una crisis de alcoholismo, José José aseguró que esto sucede cuando se cubre un ciclo vicioso: "Precisamente, se empieza a beber al mediodía, se continúa bebiendo de noche y el momento crítico llega cuando se empieza a beber por la mañana, porque cierra el ciclo del alcoholismo", declaró en la entrevista.

El intérprete de "Almohada" confesó a Ricardo Rocha que en su caso llegó a beber 24 horas al día: "Se empieza a beber por la mañana, se sigue bebiendo al mediodía, hasta que llega un momento como me sucedió a mí, que yo bebía las 24 horas", contó. Rocha aprovechó el encuentro para cuestionarlo acerca de las razones "fundamentales" por las que se llega a una situación como la que el cantante vivió:

"Hay muchas formas de enfrentar al alcohol: muchas veces uno quiere beber pero se siente uno mal. Y si ya ha tomado en cuenta el efecto eufórico que da el alcohol con una copa o dos, que realmente se piense que con cuatro copas más se va a estar más eufórico y más contento, sin tomar en cuenta que el alcohol es un anestésico y lo único que pasa es que lo va a uno haciendo perder cada vez más el dominio de sí mismo", declaró.

"Es lo que más me ha llevado a mí a cometer errores: mi sensibilidad"

Ricardo Rocha fue precisamente una de las personas que ayudó a José José a recuperar su carrera, la cual ya había tenido bastantes altibajos debido a sus adicciones. Luego de visitar al periodista en su programa de televisión, el “Príncipe de la Canción” agradeció el apoyo de su público y habló con total sinceridad acerca del proceso que se encontraba viviendo en aquel momento.

José José también habló en la entrevista acerca de su sensibilidad y el mal manejo de sus emociones, situaciones que lo condujeron a tocar fondo.

El "Príncipe de la Canción" falleció el 28 de septiembre de 2019. FOTO: Instagram

“Llevamos una sensibilidad que le debemos a Dios, a las vivencias, a este cariño (del público) que es el soporte de los que nos dedicamos a esto (...) En aquella experiencia que del todo no fue lo agradable, que me encontraba yo en pésimas condiciones debido al no buen manejo de mis emociones, eso es lo que más me ha llevado a mí a cometer errores, a fallar: mi sensibilidad, que es lo único que puedo entregarles con honestidad”, declaró el cantante.

