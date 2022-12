TikToker descubre que José José fue su padrino de bautizo: "Estoy muy orgullosa"

Los álbumes familiares pueden revelar en ocasiones sorpresas o información respecto a nosotros o nuestras familias que desconocíamos, por sí solos pueden fungir no solo un baúl de recuerdos, sino como un recordatorio de la historia personal y familiar e incluso esconder algunos secretos que si se mira con atención pueden aparecer desvelados frente a nuestros ojos.

Así le ocurrió a una TikToker que luego de dar un repasado a una serie de fotografías de su infancia descubrió un dato bastante inusual y sí, sorprendente, acerca de ella y que implicaba a uno de los personajes más populares y famosos de la historia musical en México, y que marcó el espectáculo del siglo XX en nuestro país.

Se trata de José José, también llamado "El Príncipe de la Canción". Ha sido la usuaria de TikTok Romama Runner (@romamarunner) quien decidió publicar en la red social china un video en donde compartió algunas fotografías de su bautizo, en donde además de aparecer ella siendo una bebé, también se ve a sus papás y junto a ellos el famoso ídolo de la canción mexicana, José José, quien se fungió como su padrino de bautizo, algo que ella desconocía por completo.

Joven descubre que José José fue su padrino de bautizo y video rompe TikTok

Romama compartió el video en donde aparecen una serie de postales en las que se observa a José José el día de su bautizo, quien habría aceptado ser su padrino, aunque hasta el momento la joven aseguró desconocer las razones por las cuales el cantante habría aceptado. La TikToker también comentó, antes de dar a conocer la noticia del padrinazgo del "Príncipe de la Canción", que el cantante falleció justo el día de su cumpleaños, el 28 de septiembre.

José José en una de las postales publicadas en el video. FOTO: Especial

La joven confesó que hizo el hallazgo un día en que se encontraba revisando las fotos correspondientes al día de su bautizo, momento en el que descubrió que el artista fue su padrino: "Mi padrino fue un cantante mexicano muy famoso llamado José José, nunca lo conocí pero siempre lo admiré. Aún canto todas sus canciones", se lee en el texto con el que acompañó las fotografías.

El artista aparece sonriente en las fotografías. FOTO: Especial

En estas postales se observa al ídolo mexicano posar para la cámara de manera desenfadada sentado sobre un sofá, portando un traje negro, corbata roja y unos lentes oscuros. También se le ve participando en la ceremonia religiosa. Según su versión, el cantante habría aceptado ser su padrino luego de conocer al padre de la TikToker trabajando en una estación de radio y también en la industria del boxeo.

El "Príncipe de la Canción" durante la ceremonia religiosa. FOTO: Especial

???

"Aún no sé por qué aceptó ser mi padrino, pero estoy muy orgullosa de eso", confesó la usuaria, quien también reveló que decidió dar a conocer su historia en redes sociales luego que su esposo la motivó a hacerlo. Además, lamentó que José José falleciera el día de su cumpleaños. "Por favor no esperen como yo lo hice, me arrepiento tanto", escribió en la descripción de una de las fotografías, en donde el intérprete de "El Triste" aparece sentado en un sofá.

José José falleció el 28 de septiembre de 2019. FOTO: Especial

