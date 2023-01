Por su físico le niegan entrada a antro en Monterrey, su historia indigna internet

Los casos de discriminación siguen ocurriendo en nuestro país ante las miradas de todos y, pese al sentimiento de frustración, enojo o impotencia, hay quienes toman la decisión de dar a conocer su historia para que este tipo de casos dejen de suceder. Así lo hizo Alondra Acuña, una joven que denunció en sus redes sociales haber sido discriminada por su físico al intentar ingresar a un antro.

Los hechos ocurrieron en el municipio de San Pedro Garza García en Nuevo León, zona hasta donde la mujer acudió para tratar de disfrutar de una noche de diversión, sin embargo, no esperaba que al intentar entrar al establecimiento, el ingreso le fuera negado por su condición física. Fue la propia Alondra quien quizo compartir su lamentable experiencia en internet y así hacer énfasis en que este tipo de situaciones siguen ocurriendo con cotidianidad.

Centro nocturno en donde ocurrió el acto de discriminación. FOTO:Facebook

La discriminan por su físico y su historia se vuelve viral

Fue en su cuenta de Facebook en donde Alondra Acuña decidió contar el día que vivió una de las experiencias más lamentables que ha tenido en su vida, luego de haber intentado entrar a un centro nocturno en Monterrey y que los "cadeneros" del lugar le negaran el ingreso por su físico; esto provocó que la joven se sintiera humillada, discriminada e indignada, contó en su publicación.

De acuerdo con su relato, los hechos ocurrieron en el club nocturno "Empire", ubicado en Río Orinoco 105, colonia Del Valle, en el municipio de San Pedro Garza García. Alondra declaró que al intentar entrar al establecimiento junto con otros amigos, las personas encargadas de la seguridad del lugar le negaron el acceso al asegurarle que personas "como tú no entran”.

Momento en que se sintió humillada y aseguró haber sentido vergüenza de la situación ante a sus amigos, quienes la respaldaron y desistieron de ingresar a este lugar: “En pleno 2023 no me dejaron pasar al antro por mi físico, ‘porque personas como yo no entran’. Me siento humillada, discriminada y muy indignada", se lee en el mensaje que Alondra compartió en Facebook.

La joven aseguró que este tipo de trato es inhumano sin importar la condición del a persona: "La vergüenza que tuve que pasar con mis acompañantes ya que por no dejarme sola, tampoco entraron al lugar, la mirada discriminatoria de todos los cadeneros y demás personal, es inhumano recibir este trato en cualquier condición”, reflexionó.

Alondra explicó que con su post lo único que desea era alzar la voz para que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir y que nadie permita que actos de discriminación sigan ocurriendo de manera tan cotidiana en bares, antros o cualquier centro nocturno al cual acuden las personas para divertirse. Al poco de darse a conocer, publicación se volvió viral en internet y generó indgnación y enojo entre los usuarios.

SIGUE LEYENDO:

Joe Biden en México: esto cuesta una noche en el hotel en el que se hospeda

Niño delata infidelidad de su papá en TikTok y video rompe internet: “Lo vi besándose con mi madrina”

FOTOS | Renta baño como "mini loft" en redes y usuarios se le van encima: "Así se vive en París"