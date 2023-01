Bingo Allison se convierte en el primer sacerdote no binario: "Dios me estaba guiando"

A lo largo de la historia la Iglesia se ha caracterizado como una institución conservadora, no obstante hay algunas personas que buscan generar cambios dentro de la religión, tal es el caso de Bingo Allison, de 36 años de edad, quien se convirtió en el primer sacerdote no binario y, durante un breve discurso, aseguró que desde temprana edad creyó que el camino de Dios le permitiría expresarse sin temor a ser víctima de discriminación.

Bingo Allison es el primer sacerdote abiertamente no binario por la Iglesia de Inglaterra, una iglesia que sigue una corriente anglicana distinta a la católica. En una entrevista con medios de comunicación locales, Bingo compartió un poco sobre su vida privada y los retos que enfrentó al crecer en una familia conservadora; de acuerdo con su testimonio, no fue fácil asumir su orientación pues desde temprana edad se le dijo que la homosexualidad era un camino pecaminoso y estaba mal visto por la sociedad y el entorno donde creció.

“Mis puntos de vista solían ser muy tradicionales y ciertamente muy conservadores. Algunos podrían llamarlos intolerantes y había mucha ignorancia y mucha ‘otredad’. No me tomé el tiempo para aprender de las experiencias de otras personas. Definitivamente estaba en mucha negación y parte de esa negación se manifestó en la negación de las identidades de otros”, detalló Bingo Allison al diario local ‘Liverpool Echo’. De igual manera, aseveró que pasó un tiempo considerando retirarse de la religión debido a las dudas que le generaba su sexualidad.

Incluso considero alejarse de la religión debido a su orientación sexual. Foto: Facebook de Bingo Allison

“Fue mucho más difícil de lo que pensé haber salido del closet para luego permanecer en el closet. Definitivamente hubo muchas veces antes en las que cuestioné mi identidad, pero crecer en una forma más conservadora de cristianismo significaba que estaba mucho más allá de mi imaginación”, comentó. Además, recordó que cuando se formaba como vicario (auxiliar del obispo), conoció lo que significa "queer"-un término tomado del inglés que se define como "extraño" o "poco usual" y se relaciona con una identidad sexual-, por lo que decidió pasar más tiempo reflexionando sobre su orientación.

La decisión final ocurrió cuando redactaba un ensayo sobre la manera en la que Dios creó la Tierra. Según el sacerdote existe un pasaje de Génesis de la Biblia que particularmente llamó su atención: "Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó". Al hacer una interpretación sobre este pasaje bíblico, Bingo Allison descubrió que se hablaba sobre "masculinidad y feminidad” y no de hombres y mujeres, por lo que calificó su reflexión como una epifanía.

“Estaba sentado allí en medio de la noche cuando me di cuenta de que podría necesitar cambiar mi vida. Fue una experiencia espiritual más profunda, sentí correctamente que Dios me estaba guiando hacia esta nueva verdad sobre mí mismo. Una de las cosas que se ha mantenido en mi ministerio desde entonces es que la transición y la salida del closet pueden y deben ser una experiencia espiritual, así como emocional, social y, a veces, física”, mencionó.

Pasó años cuestionando su sexualidad. Foto: Facebook de Bingo Allison

Gracias a esa reflexión sobre el Génesis, ahora se define como persona no binaria, no se identifica como hombre o mujer. Sin embargo Bingo ha tenido que enfrentar a su propia familia, a sus padres y a sus tres hijos, con quienes no fue difícil entablar la conversación: ”ellos son jóvenes. Hablaban de las personas trans y queer antes de que yo cambiará. No soy un alíen para ellos. Fue difícil hablar de ello en mi vida. Cuando se está casado, creen que eres gay, pero las cosas son más complejas”, dijo en un podcast de un medio británico.

Desde que asumió como el primer sacerdote no binario, Bingo ha luchado por la inclusión de personas de la comunidad LGTBI y sujetos neurodiversos; también, ha desarrollado asambleas en escuelas para que los niños conozcan sobre temas de género. “La historia de la interpretación bíblica está plagada de opiniones de hombres ricos, blancos, heterosexuales, cisgénero, sin discapacidades, neurotípicos, asumiendo que todos los que los leían pensaban como ellos. Los prejuicios que esto crea excluyen a cualquiera que no encaje de comprometerse plenamente con la Biblia”, sentenció.

