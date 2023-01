Bellakath niega usar autotune: "Tampoco es que esté cantando ópera"

La popularidad de Bellakath está subiendo rápidamente gracias a su canción "Gatita", por lo que ahora se coloca como una de las referentes del reguetón en México. A pesar de que en sus temas hace mezclas de diferentes sonidos y ritmos, la intérprete ha negado que use autotune para modificar su voz, pues aseguró que "tampoco es que esté cantando ópera". Con estas declaraciones, la joven artista le vuelve a contestar a sus detractores, que no la han dejado de criticar desde que despuntó su carrera.

Katherine Huerta, nombre real de la intérprete, sigue siendo muy famosa entre los jóvenes, por eso recientemente fue entrevistada por el canal de YouTube Doble G. En aquella conversación habló un poco de su vida privada, el comienzo de su carrera en "Enamorándonos" y por supuesto, de sus polémicas en la música, como la que tuvo recientemente al ser acusada de plagio. La artista, de 25 años, indicó que nunca ha usado autotune, pues además de ser un programa que tiene un costo, hace la voz como si fuera un robot.

Bellakath niega usar autotune para cantar

La también abogada indicó que ha recibido reclamos por algunas personas, quienes aseguran que cuando canta en vivo no se escucha igual. "Muchos decían: 'es que tu voz no es así', 'la Bellakath no es así, o sea, le pones autotune'”, recordó la intérprete de "Lluvia de Micheladas". Sin embargo, rápidamente negó que tenga este software, pues afirmó que ni siquiera ha pagado la licencia para instalarlo en su equipo, debido a que cree que no la necesita.

"Te digo una cosa, mira yo no he comprado el autotune ni siquiera, porque hay que pagarlo. Yo ni lo he comprado. Tampoco es como que esté cantando ópera, es algo más relax", destacó la ex participante de "Enamorándonos", quien también aclaró que al principio, cuando comenzaba en la industria musical, intentaron modificarle la voz haciendo uso del procesador de audio, no obstante, decidió no utilizarlo debido a que se escuchaba como un "robot".

"En mi primera canción intentaron meter autotune, y le digo, 'oye se van a burlar de mi, ahí se escucha como un robot, quítalo ¿y en el show cómo le voy hacer? ¿quién me va poner el efecto de robot?'”, declaró Bellakath, quien también señaló que hasta para hacer uso de esta herramienta la persona que canta tiene que estar afinada: "El autotune no es para cualquiera, tienes que ser una persona que esté afinada para usar el autotune, o se puede escuchar como un robot”, insistió.

Sobre la polémica canción de "Gatita" que hace algunas semanas fue suspendida de plataformas digitales por ser un supuesto plagio, Bellakath volvió a defenderse e insistió que es un tema de su autoría, por lo que cuenta con todas las pruebas para demostrarlo. "Tenemos todo de cómo probarlo, si alguien se siente valiente y quiere aprovecharse de la situación (...) esta canción lleva dos meses afuera, porque no lo hicieron cuando empezó, el chiste es siempre colgarse de alguien”, dijo en la conversación.

