Bellakath: el día que perdió su trabajo por criticar a Yalitza Aparicio, esto fue lo que dijo

Usuarios de redes sociales recientemente revivieron un polémico video en el que Bellakath es expuesta en televisión nacional por criticar a Yalitza Aparicio. La situación que vivió llegó a tal grado que perdió su trabajo en "Enamorándonos", programa por el que se dio a conocer en el mundo del espectáculo. El clip ya está dando mucho de qué hablar, pues los internautas están lanzado duros mensajes debido a su actitud hacia la actriz que es muy querida por el público ya que fue nominada al Oscar.

Katherine Huerta, nombre real de la intérprete de "Gatiita", fue parte de las concursantes del exitoso programa de Tv Azteca conducido por Carmen Muñoz. Durante su participación, generó muchos escándalos debido a su actitud con sus demás compañeros y también por sus comentarios en redes sociales, de hecho un meme en el que aparecía la protagonista de "Roma" fue el que desató la furia de la producción de la emisión vespertina.

Bellakath critica a Yalitza Aparicio

De acuerdo a lo que la producción presentó durante la transmisión, la ahora cantante reguetón había compartido un meme en Facebook en el que aparece una comparativa del estilo que estaba titulada como "En redes y en persona", en las casillas aparecían la actriz Martha Higareda y Yalitza Aparicio, respectivamente, modelando un vestido rojo muy similar. Esta imagen desató la controversia e hizo que durante el programa en vivo le llamaran la atención a Kath, como se hacía llamar la artista en ese momento.

"Había una persona y estaba Yalitza, pero yo ni me fijé que estaba ella, yo lo compartí haciendo alusión a mí porque obviamente en Facebook todos subimos nuestras fotos", trató de defenderse la intérprete de "Lluvia de Micheladas" ante el regaño que estaba recibiendo, no obstante, Carmen Muñoz replicó: "No me digas que no viste que era ella, cuando Yalitza es conocida a nivel mundial, y todos sabemos quién es Yalitza Aparicio".

Bellakath siguió con su discurso para tratar de explicar cómo sucedieron las cosas. "Bueno, pero en Facebook yo comparto lo que quiero, y la verdad pido una disculpa, si la gente se siente ofendida y pues yo nunca me atrevería a insultar a Yalitza ya que es una mujer muy talentosa", dijo para tratar de excusarse, sin embargo, los usuarios de redes sociales y el público la acusó de racista y clasista.

Yalitza ha sido duramente criticada IG @yalitzaapariciomtz

"Al compartir te estás involucrando en la misma red de este tipo de comentarios con los cuales no estamos de acuerdo, en este programa siempre hemos promovido el respeto a cualquier ser humano, no importa su condición, no importa su orientación sexual, aquí respetamos", dijo Carmen Muñoz a la joven artista, quien poco tiempo después de esta situación desapareció del programa, por lo que muchos afirman que esta fue la razón por la que Bellakath dejó "Enamorándonos".

En los últimos días, Bellakath ha estado en medio de la polémica, pues fue acusada de presunto plagio por su éxito "Gatita", el cual estuvo algunos días fuera de las redes sociales y plataformas de setreaming. La cantante aseguró que el tema es de su autoría, así que emprenderá una demanda millonaria contra la persona que está reclamando por ella.

La cantante se transformó tras su salida de "Enamorándonos" Foto: Especial

