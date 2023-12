¡Ganó el Cine!, HBO y A24 firmaron acuerdo multimillonario para llevar en exclusiva sus películas a HBO MAX

La industria del cine está cambiando a pasos agigantados, con los recientes desplomes en taquilla de películas del género de superhéroes, los magnos eventos nacidos de memes como el Barbienheimer y la reciente huelga de actores y escritores parece ser que Hollywood vive una época de cambios.

Es por eso que productoras como A24 han destacado tanto, ofreciendo contenido diferente, pues, títulos como The Whale, Everything Everywhere All At Once, Uncut Gems, The Lighthouse y Midsommar han destacado por la crítica y la audiencia.

¿Cuál es el acuerdo que cerraron A24 y HBO Max?

El acuerdo consiste en agregar los títulos pasados y futuros de A24, lo que significa que HBO Max recibirá en exclusiva las nuevas películas como “The Iron Claw", protagonizada por Zac Efron, luego de las críticas generadas hacia su aspecto, después de su paso por las salas de cine.

Así, como Priscilla, película qué abordará las facetas menos conocidas del cantante Elvis Presley, protagonizada por Jacob Elordi y Cailee Spaeny, dirigida por la aclamada Sofia Coppola, incluyendo la comedia protagonizada por Nicolas Cage, “Dream Scenario”. Todo esto en busca de ofrecer un catálogo más amplio a los suscriptores de la plataforma morada.

¿Cuáles son las películas que ya están disponibles en HBO Max?

Películas ya estrenadas como Everything Everywhere All At once, Uncut Gems, The Whale y Past Lives, se sumarán al catálogo de HBO Max, continuando con la búsqueda de traer más y más contenido galardonado a la plataforma propiedad de Warner Bros, según Royce Batlleman, vicepresidenta ejecutiva de adquisiciones de contenido.

Mientras que A24 seguirá buscando que su diversa gama de historias sea aún más conocida gracias a la plataforma de streaming, por lo que, en sus propias palabras, esperan que esta asociación sea muy impactante para su audiencia.

Solo el tiempo dirá quién salió más beneficiado, si la productora favorita de los premios a la academia o la productora famosa por tener una alta calidad en sus productos televisivos, dejándonos lo mejor a los fanáticos, pues, ahora será más fácil ver contenido de calidad en nuestro hogar gracias al streaming.