Esta es la verdadera razón por la que Eugenio Derbez no invita a Victoria Ruffo a su reality show, ¿aún no la perdona?

Sin duda, la familia Derbez siempre ha dado de qué hablar y algo que sigue causando mucha expectativa es la relación de Eugenio con su expareja y madre de su hijo Jose Eduardo, la actriz Victoria Ruffo, pues desde hace muchos años no se pueden ver ni en pintura.

Debido a lo anterior, es que temporada con temporada de “De viaje con los Derbez”, el público y la prensa siguen en la espera de ver alguna participación de la reina de las telenovelas, pero es justamente Eugenio Derbez quien revela las razones por las que su expareja no ha sido parte de este reality show familiar.

Foto: IG @jose_eduardo92

¿Sigue el rencor de Eugenio Derbez hacia Victoria Ruffo?

¿Por qué Victoria Ruffo no aparece en “De Viaje con los Derbez”?

Aunque en esta nueva temporada del reality show familiar aparece muy rápido la imagen de la reina del melodrama, muchos quieren ver a Victoria Ruffo en un capítulo o en toda una temporada de “De Viaje con los Derbez”.

Sin embargo, esto no ha sido posible pues Eugenio Derbez asegura que sí ha invitado a la madre de su hijo, sin embargo, la actriz de telenovelas como “Simplemente maría”, “Vivo por Elena”, entre muchas más, no ha aceptado, pues todo parece indicar que es cuestión de dinero y egos.

Pues de acuerdo con Derbez, su ex pareja pide salir primero en los créditos, aunque cabe señalar que ésto lo dijo entre risas el también productor, por lo que no se puede asegurar que sea las razones verdaderas por las que no Ruffo no sea parte de “De Viaje con los Derbez”.

“Yo si la invito pero sale muy cara, quiere el primer crédito (risas)”, dijo Eugenio Derbez

¿Cuándo ver el estreno de la nueva temporada de "De viaje con los Derbez"?

Fue el pasado 24 de noviembre cuando se estrenó la cuarta temporada temporada de este reality show en donde aparecen Vadhir Derbez, Aislinn Derbez, José Eduardo Derbez, Aitana Derbez, Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez en esta nueva aventura en la búsqueda de Santa.

¿En dónde ver la nueva temporada de "De viaje con los Derbez"?

“De viaje con los Derbez, buscando a Santa” se estrenó el próximo 24 de noviembre se estrenó y como cada temporada será a través del servicio de streaming Prime Video para México y el resto del mundo, excepto para USA y Puerto Rico pues en aquellos países podrán disfrutar a través de VIX.