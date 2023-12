Talina Fernández mandó un mensaje desde el más allá y esto fue lo que dijo a casi seis meses de su muerte

Luego de casi seis meses de su lamentable fallecimiento, Talina Fernández volvió a ocupar los titulares de distintos medios de comunicación y esto se debe a que su hijo, Coco Levy, reveló que “La Dama del Buen Decir” le envió un mensaje desde el más allá, el cual, la icónica conductora reveló que se había podido reunir con su hija, Mariana Levy y con sus abuelos, por lo que las palabras del también productor generaron todo tipo de opiniones en plataformas digitales.

Estas declaraciones de Coco Levy fueron vertidas durante una entrevista que le concedió a “Venga la Alegría” desde un bazar en el que están vendiendo distintos artículos que pertenecieron a su madre para beneficiar a su hermano, Pato Levy, quien se encuentra desempleado y enfrentando una delicada situación de salud, no obstante, durante la charla lo que más llamó la atención fue que el productor confesó que su madre le envió un mensaje a través de una medium.

Talina Fernández falleció tras complicaciones de una agresiva leucemia. Foto: IG: talinafernandezoficial

Este fue el mensaje que Talina Fernández envió desde el más allá

De acuerdo con las palabras de Coco Levy, el espíritu de su madre les habló a través de una medium y lo primero que les dijo es que se encontraba bien pues ya está acompañada de su hija Mariana Levy y de sus abuelos, asimismo, el productor señaló que no se animó a preguntarle nada en específico a su madre pues con el solo hecho de haber escuchado lo que tenía que decir fue suficiente para tener paz.

“Sí tuvimos la oportunidad de platicar con ella, que mi mami estaba bien y que estaba con Mariana y nos dijo que estaba con sus abuelos, la verdad no le pregunté nada, solo escuché lo que dijo, nada más escuchar lo que ella nos decía fue suficiente, todas las noches le hablo, también le escribo, tengo un cuaderno donde le escribo mensajes, le digo cosas y luego se me ha ocurrido la loca idea de mandarle mensajitos de teléfono”, expresó Coco Levy.

En otro momento de la entrevista Coco Levy fue cuestionado sobre la posibilidad de hacer una bioserie de su madre o escribir algún libro para enaltecer su legado como conductora y como persona, no obstante, el hijo de “La Dama del Buen Decir” señaló que todavía no tienen nada pensado por el momento, pues por ahora están enfocados en la salud de su hermano como familia.

“No lo sabemos, no lo hemos pensado, en cuanto a escribir algo o hacer algún tipo de libro, serie o alguna cosa así, no te puedo responder a eso porque todavía no hemos llegado a eso”, declaró Coco Levy, quien para cerrar su intervención señaló que espera que el 2024 la situación sea mejor para su familia y en cuestiones personales, aseguró que ya tiene en puerta distintos proyectos que le permitirán volver al ruedo de la mejor manera, sin embargo, señaló que uno de sus mayores retos para el próximo año es el aprender a vivir sin la guía de Talina Fernández, su querida madre.

Talina Fernández falleció a los 78 años de edad. Foto: IG: talinafernandezoficial

“Yo tengo muchos planes de trabajo con varias compañías que me han pedido que escriba unas cosas, tengo planes de vida y pues aprender a vivir sin la jefa”, culminó conmovido Coco Levy.