Hijo de Mariana Levy pasará la Navidad solo y recibe una emotiva invitación

José Emilio Levy, hijo de José María Fernández "El Pirru" y Mariana Levy, confesó que no tiene planes para esta época decembrina y que pasará la Navidad solo, dijo cuáles eran sus planes "una pizzita y ver series en Netflix, no me voy a reunir con nadie".

En declaraciones emitidas por el programa "De Primera Mano" del que es titular Gustavo Adolfo Infante detalló cómo serán estas fechas decembrinas sin su desaparecida abuela Talina Fernández quien falleció el 28 de junio de este año con quién tenía más cercanía de la familia.

"No tengo con quién reunirme, entonces, pasaré mi navidad feliz y a gusto conmigo mismo", agregó José Emilio Levy.

Tras estas declaraciones recibió la invitación de su tío Patricio Levy mejor conocido como "Pato Levy" para pasar estas fiestas en familia, debido a que José Emilio Levy vive solo en una casa de Morelos que perteneció a su madre la actriz Mariana Levy, el inmueble tiene varios adeudos debido a que el menor no ha podido pagar las cuentas.

En entrevista con el mismo programa, su tío dijo que pasará las fechas con sus hijos y que tras enterarse que su querido sobrino estará solo sin dudarlo lo invitará a estar con él y su familia.

"Le voy a marcar a José Emilio para ver si quiere pasar la Navidad conmigo y con mis hijos", manifestó Pato Levy.

Anteriormente José Emilio Levy relató que ahí vivió con su padre José María Fernández "El Pirru" pero él nunca pago nada de la casa, se salió y la dejó con adeudos, entre ellos no hay buena relación ni con sus hermanas María y Paula, supuestamente tras tener problemas por la herencia de la exprotagonista de "La Pícara Soñadora".

Ana Bárabara aún no tiene mucho contacto con su hijiastro Foto: Instagram anabarbaramusic

Ana Bárbara y José Emilio Levy siguen distanciados

Con Ana Bárbara también tiene un fuerte distanciamiento, la cantante no ha querido dar detalles pero según algunos medios sería porque el menor habría querido vender información de la grupera a un medio de comunicación y eso le habría molestado a la expareja de José Manuel Figueroa.